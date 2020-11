È uscito “Fate”, il nuovo singolo del pianista leccese Francesco Maria Mancarella che anticipa l’album omonimo che verrà distribuito il prossimo 4 dicembre per l’etichetta Inri Classic.

Fate è la speranza, l’ottimismo, la forza della determinazione e della perseveranza.

«È il brano che ha permesso la realizzazione di tutto il disco nonostante sia stato l’ultimo ad essere prodotto – ha dichiarato l’artista – questo perché le aspettative da parte mia erano così alte da aver paura di affrontarlo. È una melodia semplice ma non banale, ha un suono caldo e sinuoso ma al contempo forte e ricco. La composizione di Fate è nata in un periodo di scelte artistiche. Mi ha aiutato a scegliere la strada giusta così come mi ha aiutato a ‘chiudere’ il progetto discografico in questione. È l’inizio e la fine».

Nonostante sia stato composto un anno fa, l’attualità del tema della speranza, del destino da intendersi come capacità di ognuno di noi di scegliere per il domani, risulta attualissimo.

Al beatbox ritroviamo Filippo Scrimieri, uno dei beatboxer più rinomati d’Italia e al clarinetto Lorenzo Mancarella.

La realizzazione del disco è legata alla campagna di crowdfunding completata con successo nel 2019.