Sanremo, è il giorno della finale. Chi vincerà il Festival della canzone italiana?

Il grande giorno è arrivato: questa sera si conoscerà il vicinatore del Festival di Sanremo. Il “timore” è che non riesca a mettere d’accordo tutti, come è prevedibile in una kermesse in cui sono stati ‘ospitati’ generi musicali diversi. I fan di Ultimo non sono quelli un po’ agée dei Cugini di campagna .

Dopo quattro serate che hanno dato modo di ‘conoscere’ le canzoni sul palco ma anche in radio, il favorito continua ad essere Mengoni che resta ben saldo sul primo gradino del podio. Almeno secondo i bookmakers.

Per conoscere chi conquisterà l’ambita statuetta toccherà attendere ancora un po’. La quinta e ultima serata sarà lunga. Sul palco si alterneranno ai concorrenti anche tanti ospiti tra cui Ornella Vanoni, Gino Paoli e i Depeche Mode.

Secondo voi? Chi sarà il vincitore del Festival di Sanremo?