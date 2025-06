Miss Mondo Italia verso la finale di domenica 15 giugno.

A presentare la finale nazionale di Miss Mondo Italia 2025, in programma domenica 15 giugno, sipario ore 20.30, nello scenario naturale dell’Ecoresort Le Sirenè di Gallipoli, è Leonardo Lanzilao, esperto in promozione turistica, direttore marketing del famoso concorso di bellezza nazionale, da sempre al fianco del patron Antonio Marzano.

E’ proprio il dottor Lanzilao a spiegare, numeri e dati alla mano, quello che definisce un “evento unico, irripetibile, ciclico e che di fatto nel corso dell’anno destagionalizza e porta il nome di Gallipoli ovunque: in Italia, in Europa e nel mondo. E lo fa da ben 21 anni, tanti sono infatti gli anni del connubio tra Miss Mondo Italia e la Città Bella”.

Soddisfatto ed orgoglioso del lavoro svolto dalla direzione e da tutto lo staff, Lanzilao spiega i segreti di un successo ormai inconfutabile e continuato nel tempo, grazie a rodate ed oliate sinergia commerciali e partnership con aziende e strutture del territorio.

“Dopo 20 anni nel ruolo di responsabile marketing del concorso di bellezza e talento più famoso e importante del pianeta, credo che siamo arrivati ad un livello assoluto di eccellenza”. Parole chiare quelle di Leonardo Lanzilao, sull’evento che promuove Gallipoli a livello nazionale e internazionale. “Puntiamo sulla bellezza e sulla creatività, ma anche sulla professionalità di chi collabora all’organizzazione. Per noi le fasi finali di Gallipoli, sono la sintesi di un anno di attività; per le ragazze, invece, è l’occasione della vita. Con il patron Antonio Marzano offriamo al territorio un evento bello ed originale – evidenzia – anche se le istituzioni locali non sempre riescono a cogliere la portata di questa opportunità”.

Poi la conclusione. “Il successo straordinario di Miss Mondo è dovuto soprattutto alla forte presenza su web, tv, testate on-line, carta stampata e piattaforme social. Da tempo, infatti, grazie a nuove modalità di interazione, il concorso riesce ad intercettare una fetta di mercato molto più vasta, offrendo ampi spazi di visibilità ai partner dell’evento. Oltre alle 100 concorrenti provenienti da tutta la nazione che arrivano a Gallipoli per le fasi finali, Miss che giungono superando una selezione che conta oltre 10mila iscritte che si confrontano in oltre 250 serate in tutta Italia, la crew di Miss Mondo Italia per le fasi di prefinale nazionale conta invece circa 80 specialisti del settore. Parliamo di influencer, fotografi, videomaker, DJ, coreografi, make-up artist, hair stylist, service audio-video e assistenti miss che formano l’entourage di professionalità che circonda il concorso di bellezza e talento. Miss Mondo – conclude Lanzilao – è una reale vetrina, m un laboratorio di idee e di talento, dove giovani donne si preparano, adeguatamente formate, per raccogliere le sfide più ambiziose della vita sul fronte dell’arte, del teatro, della televisione, del cinema, dello spettacolo e della moda”

Lo show finale che incoronerà la Miss che rappresenterà l’Italia alla finale internazionale di Miss World, come detto si svolgerà nello scenario naturale dell’Ecoresort Le Sirenè. Le 30 Miss, in rappresentanze di tutte le regioni d’Italia, si contenderanno l’ambita fascia e la corona del concorso oltre al diritto a rappresentare l’Italia alla finale mondiale di Miss World. A presentare la serata finale sarà lo show man ed autore di programmi Rai Antonio Mezzancella, bravo ed ecclettico come sempre. Tanti gli ospiti attesi e tra questi la special guest la trasformista americana Solange Kardinaly e la Miss Mondo in carica, la bellissima Lucrezia Mangilli.

La notte di Miss Mondo 2025, come da tradizione, non finirà con la proclamazione. Miss, artisti, giornalisti e tutti gli ospiti della kermesse, si ritroveranno per l’esclusivo e blindatissimo l’After Show che si svolgerà nel suggestivo ed originale scenario della “Terrazza Rosso di Sera – Le Sirenè Caroli Hotels”, tra la pineta di Punta Pizzo, la spiaggia bianca e il blu dello Jonio, una delle location più glamour e fashion del sud Italia. Un party con tanto di torta e bollicine, che si preannuncia imperdibile, e che sarà caratterizzato da musica, spettacoli e sorprese.