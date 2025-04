Partito il conto alla rovescia per la finale di “The Voice Senior”, a cercare la vittoria anche la salentina Monica Bruno

Venerdì 11 aprile 2025, in prima serata su Rai 1 alle ore 21.30, andrà in onda l’emozionante finale di The Voice Senior.

Nel talent dell’ammiraglia Rai sarà presente anche il nostro territorio, grazie all’esibizione di Monica Bruno.

Nata a Melissano e residente a Lecce, Monica ha conquistato il cuore del pubblico e l’ammirazione della giuria, capitanata da Arisa, con interpretazioni intense e magistrali di brani iconici come “Tutt’al più” di Patty Pravo e “Quando finisce un amore” di Riccardo Cocciante. La sua voce potente e la sua profonda capacità interpretativa l’hanno portata meritatamente fino all’ultimo atto del celebre talent show.

Dopo aver superato con successo le Blind Auditions e le sfide delle Battle, Monica è pronta a dare il massimo per portare a casa la vittoria.