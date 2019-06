Voce, classe, sensualità e …dialetto. Francesca Giaccari incanta i giudici di ‘All Together Now’

“Vengo dalla provincia di Lecce e mi sto per laureare in naturopatia. Mi piace molto aiutare le persone, da sempre, soprattutto mi piace farle divertire, mi piace condividere. E adesso voglio deidcarmi a voi”. Si presenta così Francesca Giaccari, volto conosciuto nel Salento (e non solo dopo la sua partecipazione all’edizione numero undici del Grande Fratello), sul palco di All Together Now, la trasmissione in onda in prima serata su Canale 5.

La salentina conquista la scena con la sua classe e sensualità, apprezzata anche dalla padrona di casa Michelle Hunziker. “Che eleganza”, commenta. Impossibile non notare la sua mise che mette in risalto tutta la sua bellezza. Ma è quando stringe tra le mani il microfono che Francesca incanta i giudici. Sceglie una canzone non facile, un successo del 1969 di Patty Pravo, “Il paradiso“. Una volta spenta la musica la sua esibizione ha convinto pià della metà del muro umano: 57 giudici. Abbastanza per non far terminare la sua corsa. La bella salentina può ancora conquistare l’accesso alle semifinali.

Chi si è alzato ed ha cominciato a ballare ha usato parole lusinghiere. Anche J-Ax, capo della giuria: “Brava, hai dominato il pezzo. C’è stato un giudice che si è alzato prima che iniziassi a cantare” ha scherzato. E lei ha risposto dispensando un “Beddhu” in dialetto salentino. Per l’esibizione completa clicca qui.