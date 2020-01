Gli anni più belli, Gabriele Muccino ‘difende’ Emma Marrone criticata come attrice

Manca poco, davvero poco, al debutto sul grande schermo di Emma Marrone nell’insolita veste di attrice. La cantante salentina aveva messo in pausa la musica per Gabriele Muccino, il regista romano di Sette Anime e La ricerca della Felicità, che l’ha voluta come protagonista del suo ultimo film accanto a Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart e Claudio Santamaria.

«Gli anni più belli», questo il titolo della pellicola, uscirà nelle sale il 13 febbraio, la vigilia di San Valentino, ma c’è chi già sembra abbia qualcosa da ridire sulla scelta di affidare all’artista lanciata da Amici il ruolo di Anna. «Comunque abbiamo una marea di attrici Muccino glielo volevo ricordare eh» ha scritto una utente, commentando il lungo post condiviso su Instagram dal regista in cui aveva spiegato perché aveva voluto Emma per il suo film.

«Il suo viso mi ha inizialmente attratto molto lo trovavo estremamente cinematografico. Poi, una volta che ci siamo incontrati, le ho chiesto se avrebbe voluto provare a fare un film come attrice. Ma le ho anche detto che non avrei potuto prenderla al buio, senza un provino che mi confermasse il suo talento. Lei ha risposto: sì, faccio tutto. Provino fatto, il talento di Emma è stato evidente dalla prima lettura» si legge.

«Sul set Emma si è trasformata nei panni di Anna interpretandola alla meraviglia. Ed è stata una bellissima gioia lavorare insieme» ha concluso, replicando anche a quel commento piccato. A chi gli aveva fatto notare che esistono tante attrici, Muccino ha risposto puntando sul sarcasmo: «Grazie per avermelo ricordato. Sa è il primo film che faccio…».

Prima di giudicare Emma come attrice forse bisognerebbe aspettare il 13 febbraio. Chissà che non sorprenda tutti…