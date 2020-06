Emma Marrone nuovo giudice di X-Factor: le voci corrono ma manca l’ufficialità

Continuano a rincorrersi i rumor sulla nuova edizione di X Factor, il talent targato Sky. Dopo l’addio (o l’arrivederci) di Manuel Agnelli e Fedez che pare non abbiano intenzione di continuare l’avventura al timone del reality, voci sempre più insistenti danno per certa la partecipazione di Emma Marrone che vestirà i panni di giudice. Lei, proprio lei, lanciata da un altro talent show, Amici di Maria De Filippi. Talent in cui ha ricoperto anche il ruolo di coach, per ben due volte, della squadra bianca. A lanciare l’indiscrezione è stato il sito di Davide Maggio, ma il nome della cantante salentina sembra essere ormai ufficiale. O lo sarà durante l’atteso appuntamento con «Epcc Live» con Alessandro Cattelan che svelerà in diretta la nuova giuria.

Accanto alla bella artista ci sarà Mika. E altri 2 uomini secondo le “chiacchiere” circolate sull’edizione 2020 del programma. Gli aspiranti concorrenti hanno partecipato ai casting online. Da casa, video dopo video, brano dopo brano, si sono fatti notare, hanno fatto sentire la loro voce al grido di #noicisiamo (l’hashtag che ha accompagnato i pre-casting) in attesa (forse) di salire su un palco vero e proprio. Ma da chi saranno scrutati e valutati? Di nomi, in questi giorni, ne sono stati fatti tanti. C’è chi sui social ha ‘esultato’ per la presenza di Achille Lauro, chi ha fatto il tifo per Tommaso Paradiso. Chi pensa sia vera la voce di Salmo o Neffa. E chi non ha dimenticato Mara Maionchi.

Lo show, nonostante l’emergenza causata dal Coronavirus, ha deciso di non fermarsi. E tra i fan c’è curiosità, tanta curiosità, di conoscere le novità in programma. L’unica cosa certa è che Cattelan resta saldamente alla conduzione del talent prodotto da Fremantle. Non resta che aspettare martedì, 9 giugno, quando il padrone di casa farà il padrone di casa e presenterà la ‘famiglia’.