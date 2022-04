Esce “GT”, il singolo che anticipa il nuovo album del salentino Jimmy Enne

Esce GT il singolo che anticipa l’albun di Jimmy Enne (pseudonimo di Andris Rizzo), ventenne, originario di Trepuzzi, che da oggi andrà in rotazione radiofonica e sarà presente su tutti i digital store.

L’artista salentino definisce il suo ultimo lavoro come “la mia fredda visione dell’amore”. Il cantante, infatti, dopo molte esperienze, capisce che l’amore non può più essere controllato e, ritornato sui propri passi, prosegue la sua vita in cerca del “bag”.

La produzione del pezzo è affidata a Giacomo Romano, in arte Mirror.

“GT”, come detto, è il singolo di lancio che va ad aumentare l’attesa della prossima uscita dell’album Andris Rizzo, in arte Jimmy Enne, riferimento a Jimi Hendrix, è un classe 2001, cantante e beatmaker di musica Trap, in attività da 6 anni, si ispira alla vasta gamma di rapper americani come Future e Young Thug, la sua cultura musicale, inoltre, si fonda anche sul punk, grunge e rock psichedelico.