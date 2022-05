In uscita “Il diario di Ivano”, il nuovo singolo della cantautrice salentina Elena Micol

È stata la cittadina salentina di Sannicola la location scelta nei giorni scorsi per la realizzazione del videoclip del nuovo brano musicale, che uscirà nel mese di giugno, della cantante salentina Elena Micol, all’anagrafe Elena De Salve, già corista di Albano Carrisi, Massimo Ranieri e concorrente di XFactor 2016.

L’artista canta il brano in coppia con il cantante napoletano Francesco Boccia, anche lui ospite di Sannicola durante le registrazioni, in gara a Sanremo nel 2001 e vincitore nel 2015 come autore con il brano Grande Amore de Il Volo composto da lui.

La troupe romana con a capo i videomakers Christian Togni e Raffaello Filippi, che ha realizzato una parte delle riprese a Norma in provincia di Latina e ha ultimato le riprese dei due cantanti proprio in una struttura sita a Sannicola messa a disposizione per l’occasione dall’amministrazione comunale, nello specifico si tratta di Villa Cartenas, struttura del 1600 recentemente acquisita dal comune e ristrutturata.

Elena Micol anticipa che il brano composto da lei e successivamente arrangiato dal maestro Alex Zuccaro, che uscirà l’1 giugno su tutte le piattaforme mondiali e dal titolo “Il diario di Ivano”.