Premio Mia Martini 2020, un voto per la salentina Ilenia Adamini: “Vorrei” è il suo inno alla Vita

Fino al 21 novembre sarà possibile sostenere Ilenia Adamini, in arte semplicemente Ilenia, in gara per il Premio Mia Martini 2020 con il suo brano “Vorrei”, finalista nella sezione Nuove Proposte per l’Europa