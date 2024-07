“Intelligenza Naturale”, uscito il nuovo album dei Sud Sound System

I Sud Sound System, la leggendaria band salentina, pioniera del raggamuffin e del dancehall style, torna per sorprendere ancora una volta i fan con un nuovo album “Intelligenza Naturale”, disponibile da oggi 1 luglio, già anticipato dai brani “El Sonido de l’alma” uscito il 4 giugno e TQP ft. Guè il 21 giugno. Ad accompagnare l’uscita la focus track Le Risposte ft. Negramaro, per Salento Sound System in distribuzione Believe.

Diverse sono le collaborazioni presenti nell’album Alborosie, Negramaro, Guè, Ensi, Puccia e Antonio Castrignanò, un progetto che intende riflettere la visione della band sul rapporto tra natura e tecnologia, attraverso un paesaggio sonoro variegato e impreziosito dalla mescolanza di più generi e stili.

Intelligenza naturale si distingue dai lavori precedenti, i testi e le musiche riflettono una maggior consapevolezza, una maturità nel concepire la musica mantenendo sempre viva l’originalità.

Le Risposte – il brano focus dell’album con i Negramaro – celebra la radio e la sua storia:

“La radio che sembra non invecchiare mai e che ancora oggi ci raggiunge ovunque premiando i sogni degli artisti, dei dj e di tutti gli ascoltatori che ad ogni brano affidano un sogno.”

Fin dai loro esordi negli anni ’90 i Sud Sound System hanno rivoluzionato il panorama musicale italiano, portando il sound e l’energia della dancehall giamaicana nel cuore della cultura musicale italiana. Con testi che spaziano dall’impegno sociale alla celebrazione della vita, i Sud Sound System hanno dato vita a un genere unico che ha ispirato molti artisti.