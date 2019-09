“Io sono bella”, Vasco Rossi e Gaetano Currieri firmano il nuovo singolo rock di Emma Marrone.

«Io sono bella non è solo una canzone. È un regalo meraviglioso che mi hanno fatto Vasco Rossi e Gaetano Currieri, con la collaborazione di due giovani autori Gerardo Pulli e Piero Romitelli. Dopo 10 anni di lavoro è la ricompensa più grande che potessi ricevere. RRipenso a tutti i dischi che ho comprato e a tutti i concerti dove ho saltato come una matta cantando le sue canzoni con tutta la voce che avevo in corpo per farmi sentire dal kom. Perché volevo diventare come lui. Non avete idea di che cosa significhi per me avere in bocca le sue parole .. E quindi sorrido! Sempre con lo sguardo basso, come in questa foto, per nascondere le lacrime anche se sono di gioia. E me la godo … sì me la godo di brutto».

Con queste parole la cantante salentina Emma Marrone ha condiviso con i suoi fan l’attesa per l’uscita del suo nuovo, attesissimo, singolo, prodotto da Dario “Dardust” Faini che negli ultimi anni ha collezionato ‘collaborazioni’ con artisti diversi: dai Thegiornalisti a Jovanotti, passando per Mahmood e Charlie Charles.

Un brano grintoso ed energico, registrato nello Speakeasy di Los Angeles, lo stesso in cui il rocker di Zocca (che ha firmato il pezzo “provocante e provocatorio” insieme al leader degli Stadio) ha registrato i suoi ultimi album. Un vero e proprio indizio, con il senno di poi.

La voce grintosa e l’anima rock della salentina hanno fatto il resto. Il risultato è un’istantanea degli autori della Emma di oggi: una donna determinata, coraggiosa e libera di essere se stessa.

«Ti direi sono stanca di essere come mi vogliono tutti / Sono stanca di vivere come vorrebbero gli altri / Se vuoi restare va bene, va bene», canta.

«Io sono bella» è molto di più di un singolo. È chiave di volta del nuovo album di Emma Marrone. Un disco con cui celebrare i 10 anni di carriera. Tanti ne sono passati da quando ha mosso i primi passi nel mondo della musica, lanciata dal talent show “Amici” di Maria De Filippi.