Irama torna in Salento, dove ha scritto “La ragazza con il cuore di latta”. Concerto a Nardò il 27 luglio

Manca poco più di un mese a quello che sembra uno degli eventi più attesi dell’estate salentina, almeno per i più giovani. Alle 21.00 del 27 luglio 2019 scoccherà l’ora ‘x’ per assistere al concerto di Irama, al secolo Filippo Maria Fanti, uno dei volti emergenti più seguiti del panorama musicale italiano.

Unica tappa in Puglia quella di Nardò per il vincitore di Amici 17, che ha incassato anche i complimenti della critica dopo la bella performance a Sanremo 2019 con il brano ‘La ragazza con il cuore di latta’, la canzone nata in Salento che racconta la storia di Martina Nasoni. La modella soffre di un disturbo cardiaco congenito e per questo ha un pacemaker.

«Mi trovavo in Salento insieme a Giulio Nenna, il mio musicista, quando ho incontrato questa ragazza di 20 anni con il pacemaker. Aveva quindi un cuore di latta e un cuore vero strappato al battito naturale» aveva raccontato il cantante. La misteriosa Linda è la vincitrice del Grande Fratello.

«Dai suoi occhi traspariva una storia talmente travagliata da farmi scrivere per tutta la notte, fino al mattino seguente. E nonostante io abbia scelto di dare un tocco di magia con il titolo e l’atmosfera – prosegue il musicista – non è una canzone che racconta favolette ma, al contrario, è una storia cruda, che ti trafigge».

Nato a Carrara , in Toscana , il 20 dicembre nel 1996, Irama è ritenuto capace di passare con disinvoltura e talento dal pop romantico all’ironia graffiante dell’hip pop. Una voce interessante che è riuscita ad arrivare dritta al cuore di chi ascolta musica.

La sua giovane carriera, del resto, è ricca di risultati notevoli: nel 2015 si è classificato tra i finalisti di Sanremo Giovani, nel 2016 ha vinto il Talent di Maria De Filippi e nel 2017 ha vinto il disco d’oro .

“Giovani per sempre” è il titolo dell’album che dà il nome al tour che farà tappa nel Salento in quel di Nardò. Non soltanto teenager dal cuore infiammato ad attendere l’esibizione salentina di Iramam, ma anche tante famiglie a dimostrazione del successo intergenerazionale di un artista a cui sembrano aprirsi sempre più le porte di palcoscenici importanti.

25,00 il costo del biglietto per accedere allo stadio “Giovanni Paolo II”. Aperte le prevendite on line su Ticketone e Vivaticket.