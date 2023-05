I Klaudia Call tornano con “Zodiaco”, il nuovo singolo in uscita il 19 maggio

Il 2023 è l’anno del ritorno discografico dei Klaudia Call, la coriacea band brindisina di alternative rock cantato in italiano con alle spalle oltre 20 anni di esperienza, di dischi prodotti e di concerti, prima col nome Lova, progetto musicale che a partire dalla metà degli anni Novanta ha spezzato più di qualche cuore all’interno dell’underground pugliese e non solo.

Arriva “Zodiaco”, singolo che anticipa il nuovo album dei Klaudia Call, “Fine del giorno”, la cui uscita è prevista per l’autunno 2023, prodotto da NOS Records e distribuito da Believe dal prossimo 19 maggio.

Dalle ceneri dei Lova e dalla loro copiosa discografia, il nucleo originario del gruppo, formato dal chitarrista e cantante Alessandro Palazzo, dal bassista Francesco di Coste e da Alessandro Garramone alla batteria, ha dato vita al progetto Klaudia Call, che per tutti gli anni Duemila ha consolidato la tradizione dell’alternative rock italiano della band con evidenti richiami alla new wave e al cantautorato raffinato, producendo un album omonimo, pubblicato nel 2017 e due singoli, Dietro la porta e Odio l’inverno, pubblicati nel 2018.

Dopo quattro anni dalle ultime uscite discografiche ufficiali, i Klaudia Call tornano con un nuovo album che contiene 10 tracce inedite: Fine del giorno, registrato nelle sale dello storico Pure rock studio di Nanni Surace, in uscita il prossimo autunno e di cui Zodiaco è il primo singolo estratto.

“Abbiamo deciso di chiamarlo così perché i brani sono nati e sono stati arrangiati alla fine del giorno [… ] Dentro il nostro nuovo LP c’è quello che è accaduto dentro e intorno a noi, […] Abbiamo provato a trovare un suono nuovo: volevamo fare un disco serio perché nel periodo in cui lo abbiamo scritto c’era poco da ridere. Ma volevamo allo stesso tempo nobilitarlo con il sogno e con le sue molteplici possibilità espressive, fino a trovare il suono dei Klaudia Call nel 2023.”

Zodiaco: il brano sarà accompagnato dal videoclip

Zodiaco, che sarà accompagnato anche dal videoclip ufficiale firmato dal regista Alessandro Zizzo, è una power-ballad struggente, ma allo stesso tempo aspra, con un intro di chitarra tagliente che si ficca subito in testa, così come il ritornello di un irresistibile sapore alternative e il testo dalle atmosfere scure e autobiografiche, una sorta di “ritorno a casa” interiore della band di Francavilla Fontana: Zodiaco adesso è un luogo dell’anima ma in passato è stato uno storico pub, il posto delle fragole per un nutrito gruppo di adolescenti che ha condiviso negli anni Novanta per un pezzo di strada, passioni e amicizia.

In questa canzone, che è stata fortemente voluta come primo singolo del nuovo percorso dei Klaudia Call, questo posto dell’anima viene raccontato come un vero e proprio romanzo di formazione: il racconto del passato che lascia il posto al sogno, con il suo carico di illusioni e dei mille nuovi anfratti dove trovare riparo.