Sboccia la bellezza di Laura Leuci. È salentina la protagonista del video di ‘Una Rosa’ di Alessandro Pediconi

È la bellissima Laura Leuci la protagonista del video di ‘Una rosa’, tra le tracce più riuscite di ‘Gioca, Sogna, Vivi’ l’extended play d’esordio di Alessandro Pediconi, una delle voci più interessanti del panorama musicale emergente italiano.

La musica del giovane artista teramano si muove tra il pop tradizionale e le sonorità del folk balcanico; i suoi testi richiamano chiaramente il cantautorato italiano degli anni ’70 e risentono dell’influsso di Fabrizio De Andrè e Francesco de Gregori che hanno plasmato la crescita musicale di Pediconi.

I suoi brani affrontano temi sociali e filosofici senza trascurare tematiche come l’amore e i sentimenti. Non ama esporsi troppo nei suoi testi l’artista abruzzese che preferisce lasciare, invece, spunti di riflessione e interpretazione a chi ascolta la sua musica.

Per la ballata ‘Una rosa’ che accompagna l’uscita del suo primo ep, fa bella mostra di sé la salentina Laura Leuci, 20 anni, studentessa di Scienze della Formazione Primaria a L’Aquila e che è stata scelta per la sua solare mediterraneità oltre che per la dolce profondità interpretativa che si fa strada nelle immagini che accompagnano la canzone di Alessandro Pediconi.

L’ep, uscito il 12 settembre 2019, è presente su tutti gli store digitali e le piattaforme streaming.