Lecce Fashion Weekend, arriva l’edizione numero 22. In passerella i nomi della moda pugliese

Arriva la 22ma edizione di Lecce Fashion Weekend. Appuntamento, oggi, sabato 9 novembre alle 20.30 presso il porticato del chiostro del Complesso degli Agostiniani per l’evento che concentra da vent’anni il meglio della moda del Salento, e non solo: all’iniziativa, prenderanno infatti parte brand del fashion made in Puglia ormai apprezzati anche a livello internazionale.

Sulla passerella dell’antico gioiello barocco che arricchisce il Complesso, infatti, sfileranno “Silente” per Francesca Iaconisi (Lecce), “Aendör Studio” per Antonella Mirco (Bari), “Nanaleo Clotherapy” per Ivana Pantaleo (Capurso), “lJO’ design” per Annalisa Surace (Lecce), Antonio Franco (Lecce), “Cardignan“ per Annarosa Cardignan (Lecce), Maria Teresa Pellegrino (Lecce). Conduce la serata la fashion reporter Valeria Oppenheimer, direzione generale di Vincenzo Longo, regia di Rossano Giuppa, direzione artistica make-up Giuseppe Leanza, backstage Mimmo Cionfoli.

Lecce Fashion Weekend è inserita per la seconda volta consecutiva nel progetto “Apulian Runway Experience”, Settimana della Moda di Puglia che si apre proprio il 9 novembre a Lecce, con tappe fino al 13 a Martina Franca, Mesagne, Bari e Trani. La rassegna vedrà in passerella oltre 50 brand di moda pugliesi che producono le proprie creazioni artigianali – tra abiti, accessori e gioielli – esclusivamente in Puglia. E che per l’occasione si interfacceranno con buyer internazionali provenienti dal Regno Unito, dagli Usa, dal Canada, dall’Argentina e dall’Azerbaijan.

Numerose anche le iniziative a latere, dal talk a Martina Franca “The future space of fashion”, in cui sfileranno le tute spaziali delle missioni ESA e Space X, progettate e realizzate da “Rea Space”, l’innovativa impresa pugliese che unisce design e tecnologia e che si è aggiudicata il “Compasso d’Oro 2024”, a quello di Bari, curato dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica della Puglia, sulla ricerca storico-documentale della tradizione delle confezioni di Martina Franca e Valle d’Itria. Sempre a Bari, nel contenitore culturale di Santa Teresa dei Maschi, sarà allestita una mostra di gioielli.