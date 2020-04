Proseguono le “Rock Stories online” del Lecce Film Fest, appuntamento con Talking Heads e Nick Cave

Dopo l’apertura delle iscrizioni all’edizione 2020/2021, proseguono gli appuntamenti sul web del Lecce Film Fest.

Continua, infatti la rassegna “Rock Stories online“, iniziativa dedicata alla Storia del Rock che, dopo i Radiohead, avrà come protagonisti i Talking Heads di David Byrne (Premio Oscar per la miglior colonna sonora per il film di Bernardo Bertolucci, L’ultimo imperatore), il 29 aprile e Nick Cave & the Bad Seeds, il 6 maggio

I filmati, realizzati per l’occasione dal direttore artistico del Festival Nicola Neto, proporranno una rapida carrellata sui dischi, gli stili musicali e i live delle due band.

Le “rock stories” saranno pubblicate tutti i mercoledì alle ore 22.00 sul sito www.leccefilmfest.it, e resteranno visibili sul canale YouTube durante il periodo di emergenza sanitaria.

Prosegue online anche “La materia di cui sono fatti i sogni“, il progetto U.I.C.C. finanziato dal Mibact, che comprende cineforum e lezioni di cinema.

L’1 Maggio, alle ore 17.00, l’autore di culto Paolo Benvenuti, terrà una masterclass aperta a tutti, in diretta streaming su www.uicc.it.

Per prepararsi all’incontro con il regista pisano è, inoltre, disponibile sino al 30 Aprile il film “Segreti di Stato“.

Per maggiori informazioni si potrà inviare una e-mail all’indirizzo info@leccefilmfest.it, collegarsi alla pagina Facebook Lecce Film Fest, oppure visitare il sito.