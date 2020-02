“Da quant’è che non mangi”, spunta un’altra lite al Festival di Sanremo tra Elodie e Marco Masini

Calato il sipario sull’edizione numero 70 del Festival di Sanremo condotto da Amadeus, il retroscena di un’altra lite, scoppiata dietro le quinte del Teatro Ariston, sta facendo ‘discutere’ il pubblico che ancora non ha archiviato quella, ben più eclatante, tra Bugo e Morgan.

Protagonisti del battibecco – secondo Tpi – sarebbero Marco Masini ed Elodie Di Patrizi, in gara con il brano Andromeda, scritto da Mahmood e composto da Dardust. Stando a quanto ‘raccontato’ da una fonte, il cantautore toscano avrebbe ‘salutato’ l’ex allieva di Amici sottolineando la sua eccessiva magrezza. Insomma in un modo che la bella romana pare proprio non aver gradito.

Che cosa ha fatto scattare la scintilla? Un ‘complimento’, forse pronunciato in modo sbagliato. “Oh, ciao: ma quant’è che non mangi?”. Sarebbe questa la battuta che avrebbe fatto infuriare la cantante 29enne che sembra abbia risposto per le rime. C’è chi parla, addirittura, di una furiosa lite. Uno scazzo epico, come lo ha definito il quotidiano online che si occupa di fare ‘informazione senza giri di parole’, scoppiato tra i camerini e i corridoi pochi minuti prima dell’esibizione sul palco.

La querelle si sarebbe conclusa nel giro di pochi minuti, quando Elodie (bellissima in total look Versace) si è scusata con il collega che, probabilmente, voleva solo complimentarsi con la fidanzata di Marracash, toccando senza volendo un tasto dolente. In una vecchia intervista, Elodie aveva confidato che le critiche da parte di chi la considera “troppo magra” la infastidiscono molto.

Insomma, dopo il botta e risposta (a debita distanza) tra Morgan e Bugo che ha abbandonato il palco dopo che il suo ‘amico’ aveva cambiato il testo della canzone «Sincero», regalando una versione diventata protagonista di meme, vignette e battute, un nuovo retroscena alimenta le chiacchere che piacciono tanto al pubblico social.