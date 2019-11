“Lo sbaglio migliore”, esce oggi il primo singolo della band salentina Alfredo Al Gelo.

L’attesa, finalmente, è terminata e dopo tanto impegno e molto lavoro, sarà a disposizione di tutti i fan e non solo, che lo vorranno ascoltare.

Esce oggi “Lo sbaglio migliore” il primo singolo della band indie salentina che risponde al nome di Alfredo al Gelo. Il pezzo, disponibile su Spotify, YouTube (dove si trova anche il videoclip ufficiale) e su tutte le principali piattaforme digitali, è un mix di suoni che spaziano dal vintage all’elettronica moderna.

La band è composta dal cantautore Matteo Maniglio (Frontman) e dal duo (formato da Lorenzo Negro e Paolo Fonseca) di producers ‘La provinciale 49’.

Soddisfatto per il lavoro svolto il frontman del gruppo Matteo Maniglio che ha dichiarato: “Lo sbaglio migliore è uno di quegli sbagli ai quali dirai grazie, perché ciò che siamo è ciò che viviamo. Il segreto è raggiungere una consapevolezza interiore che ci permetta di non sbagliare in futuro, oppure sbagliare, ma uscirne con dignità”.

Non ci resta, quindi, che metterci all’ascolto e scoprire questo primo lavoro inedito della band salentina.



