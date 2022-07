Da Morgan a Giuliano Sangiorgi, tutto pronto per l’edizione 2022 del Locomotive Jazz Festival

Ancora pochi giorni e il Salento riabbraccerà uno degli eventi musicali più importanti del territorio.

Tutto pronto a Sogliano Cavour, dove, lunedì 1 agosto, prenderà il via l’edizione 2022 del Locomotive Jazz Festival e, ad aprire la manifestazione, un nome altosonante, quello di Morgan, che si esibirà nella cittadina salentina per l’unica tappa in Puglia del suo tour.

Ma quella di Marco Castoldi non sarà la sola presenza di spessore ad arricchire l’edizione di quest’anno. Tra gli ospiti chiamati a esibirsi anche di Tullio De Piscopo (batterista, percussionista e cantautore), vero e proprio pioniere della musica jazz.

Ma, a chiudere con il botto l’appuntamento con “Alba Locomotive”, presso la Beach Arena di San Cataldo, nella notte tra l’8 ed il 9 agosto sarà di scena Giuliano Sangiorgi. Per l’occasione il frontman dei Negramaro, esibirà insieme al direttore artistico del festival Raffaele Casarano e a tutta la famiglia del Locomotive Jazz Festival.