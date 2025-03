Uscito “Londra”, il nuovo singolo della salentina Lauryyn

E uscito oggi, venerdì 21 marzo “Londra”, il nuovo singolo di Lauryyn prodotto da Filippo Bubbico, che anticipa l’uscita del suo primo album “Aritmia”, previsto il prossimo 23 maggio.

Lauryyn si è affermata come una delle voci più interessanti del panorama nu soul italiano, grazie a un sound che intreccia R&B, jazz ed elettronica sperimentale con testi profondi e contemporanei. Dopo il successo dell’EP Intro (2023), pubblicato da Sun Village Records e rieditato anche in versione live, ha portato la sua musica su alcuni dei palchi più rilevanti della scena indipendente, esibendosi al MI AMI accanto a nomi come Colapesce & Dimartino, Marco Castello e Tre Allegri Ragazzi Morti, e aprendo i concerti di Venerus al Tagghiate Urban Fest e di Daniela Pes all’Abbabula Festival di Alghero. Alcuni suoi brani sono stati scelti per la colonna sonora della serie “Skam Italia” (Netflix), mentre ad aprile 2024 ha avuto l’occasione di suonare al The Bowery Electric di New York. Dopo un percorso in continua crescita, Lauryyn è pronta a compiere un passo decisivo con il disco d’esordio, anticipato dal nuovo singolo “Londra”.

Nel brano “Londra”, la protagonista cerca in un’altra città una nuova identità. Una volta abbracciato completamente il cambiamento ed essersi abbandonata al caos di una vita dissoluta, la verità la colpisce come uno schiaffo: non esiste un luogo al mondo capace di offrirci stabilità, se non siamo noi stessi a volerlo e a costruirlo. In un tempo che sembra pesare sempre di più sulle spalle, tutto ciò che una volta desiderava si trasforma in un’illusione. La sua scelta si rivela una menzogna: non era una nuova città ciò che cercava, ma è più facile scappare da sé stessi che affrontarsi davvero.

Lauryyn si muove tra atmosfere urbane e sonorità nu soul, costruite su un piano arpeggiato e synth eterei, che creano un senso di attesa e introspezione. Il brano si sviluppa come un’autoanalisi sulle proprie volontà, con archi che sottolineano il percorso di ricerca narrato nel testo. Anche le pause assumono un ruolo espressivo, guidando l’ascoltatore in un equilibrio tra interrogarsi sulla propria identità e il desiderio di definirsi

In occasione dell’uscita di “Londra”, Lauryyn tornerà anche sul palco con una serie di appuntamenti live, anticipando così il percorso verso il suo nuovo lavoro discografico.