Loredana Bertè ‘gioca’ a fare l’autostop per raggiungere Albano: l’incontro a Cellino San Marco

Tra i candidati a vincere il titolo di re o regina dei tormentoni dell’estate c’è senza dubbio Loredana Berté. La sua «Tequila e San Miguel» è ormai un successo che ha consolidato la scia positiva ottenuta dopo il brano presentato al Festival di Sanremo e, prima ancora, con l’incontro musicale con i Boomdabash e “Non dico no”. Più fresco il featuring con Fabio Rovazzi che sta spopolando con il singolo “Senza Pensieri”.

Insomma, per la cantante nota per la sua voce potente e la forte personalità è un momento d’oro. Lo dimostra anche il tour che la sta portando in giro per le località turistiche più gettonate d’Italia. Ed è proprio dopo il suo live in terra di Puglia che Loredana Bertè ha deciso di fare una piccola “deviazione” al suo viaggio per andare a trovare Albano Carrisi, nella sua tenuta. Il “risultato” è tutto da ridere.

Nelle storie pubblicate sul profilo Instagram, l’eclettica cantante ha giocato a fare l’autostop. Con addosso un vestito a quadri grigio, ampia gonna nera e fascia floreale tra i capelli, la Bertè si posiziona al lato della strada, abbraccia il cartello che segnala i tredici chilometri che la separano dal Leone di Cellino San Marco e spiega: «Sono vicina alla Tenuta di Albano. Spero di arrivare presto e che qualche macchina mi raccatti perché il mio manager si è rifiutato, non viene, nessuno viene, solo io ci devo andare. Ma non passa nessuno, un ca**o di nessuno. Forse una macchina, sarà quella di Albano che mi viene a prendere?».

Un video ironico e scanzonato che, inutile dirlo, ha rallegrato i fan. Alla fine l’incontro c’è stato. Loredana Bertè e Al Bano Carrisi hanno trascorso qualche ora insieme nell’azienda. Un tour privato tra chiacchiere, degustazioni e scatti sui social. In realtà, i due saranno protagonisti di una serata di musica la notte di San Lorenzo a San Pancrazio in Puglia.