Il salentino Lorenzo Lupo lancia il nuovo singolo “Difendermi da te”

“Difendermi da te” è il nuovo singolo del pugliese Lorenzo Lupo, un brano che racconta le difficoltà che si incontrano nell’amare e nel cercare risposte a domande che ci poniamo costantemente.

“È un inedito molto personale -spiega l’artista pugliese- che esprime l’impossibilità di provare un sentimento per la persona amata. Nella prima parte del testo, si presenta un momento riflessivo lasciandolo perso tra il “soffitto e le stelle, illuminato dai fari delle macchine”. Questa problematica allontana i due innamorati che desiderano soltanto cancellare e ricostruire. Spero che in questo pezzo tutti si sentano vicini e che sia conforto e soluzione per chiunque”.

Nato a Gallipoli, Lorenzo Lupo è un cantante pugliese che vive a Casarano, nella provincia di Lecce. Non saprebbe spiegare il significato che ha per lui la musica se non facendolo attraverso una canzone. Di fatto, sin da piccolo Lorenzo ricorda quanto essa si sia fatta spazio per entrare a far parte di lui, della sua anima, poiché i suoi genitori gli facevano ascoltare gli artisti che più amavano, permettendogli così di entrare in punta di piedi, a far parte del mondo della musica.

Crescendo il suo desiderio musicale si è sempre intensificato, spingendo così Lorenzo a voler frequentare istituti scolastici a formazione musicale. Il periodo adolescenziale gli ha regalato la possibilità di poter scoprire le sue qualità musicali, italiane ed internazionali, che più sentiva affini a sé e alla sua anima. Lorenzo, sin dall’infanzia, nutriva dentro di sé il desiderio di poter diventare da grande un cantante, a la sua timidezza lo frenava e non gli permetteva di iniziare a lavorare per raggiungere il suo obiettivo. Ma alla fine è riuscito a superare quest’ostacolo grazie ai suoi compagni di classe delle scuole medie, che lo invogliarono a cantare per un evento orchestrale natalizio.

Subito dopo affermò di voler studiare canto con il suo attuale maestro e di voler apprendere ogni colore, nozione ed emozione che esso ne avrebbe preservato. Passati circa 5 anni cercò di solidificare questo sogno attraverso un talent di un’etichetta discografica di nome Upmusic di Antonio e Sabatino Salvati, che decisero invece di lavorare a tutto tondo su di lui. Iniziò così la realizzazione del suo primo inedito dal titolo “Controcorrente”, per descrivere l’amore per la musica; il secondo intitolato “Il tempo cura”, per parlare di come il tempo medica e cura le ferite in una relazione amorosa.

Con il terzo pezzo Lorenzo ha esaudito un piccolo sogno, ovvero quello di duettare assieme al maestro Bobby Solo, con il brano “Finché ce n’è”, che in chiave country canta l’emozioni del primo incontro con l’amore.

Da questa collaborazione nascono momenti di performance in programmi TV, nello specifico in Rai come: Oggi è un altro giorno, I fatti Vostri, applausi e Sotto Voce dove Lorenzo viene intervistato dal conduttore Gigi Marzullo.

Infine il suo ultimo inedito intitolato “In amore”, per raccontare la storia tortuosa di due innamorati che sperano di trovare un bagliore di luce che possa risollevarli. Recentemente Lorenzo ha collaborato al riarrangiamento di un pezzo iconico della musica italiana, ovvero “Se mi vuoi lasciare”, brano che lo ha visto duettare assieme al cantante originale Michele Maisano.