Astrazione ed eleganza dominano il nuovo tour di Malika Ayane

Due ore di vera e buona musica hanno avvolto il Teatro “Politeama Greco”.

Domenica 20 Gennaio, il nuovo Tour di MalikaAyane, organizzato per la data salentina da “Vincenzo Cippone di Luci e Suoni Management”, ha fatto tappa presso l’elegantissima location conquistando il pubblico con stile, eleganza e leggerezza.

Una Malika non troppo nuova e dunque sempre fedele al suo stile e alla particolarità che la rendono unica ed inconfondibile.

Festeggia così , la cantante milanese, i suoi dieci anni di carriera.

L’Album dal titolo “Domino”, suo quinto lavoro discografico, lascia intravedere nella dolcezza di Malika la prepotente maturità artistica raggiunta che il pubblico leccese ha potuto ammirare non solo nella sua sempre impeccabile esecuzione canora, ma anche e soprattutto nella concezione artistica e scenografica dello spettacolo andato in scena.

Il Domino Tour prevede due diversi tipi di ambientazione tra Teatri e Club dove lo spettacolo è nettamente differente.

Nella data di Lecce, la cantante è stata ospitata dalla soavità nostalgica del Teatro Politeama Greco dove è andato in scena un concerto contraddistinto da un pubblico selezionato ed inevitabilmente di nicchia che ha ritrovato un’artista introspettiva, pronta a guardarsi dentro e a regalarsi a piccole dosi. creando quella dolce attesa rivelatasi poi una carezza lunghissima per tutti gli spettatori presenti.

Applaudita, acclamata e desiderata dal pubblico anche dopo la fine dello Show, Malika ha mostrato i vari pezzi del “domino” che intersecandosi tra loro, sono riusciti a creare strutture e giochi di pensiero ipnotizzanti grazie anche all’eclettica e onirica scenografia scelta per lo spettacolo.

La serata aperta con “Stracciabudella”, singolo rappresentativo dello stesso album, ha lasciato intravedere l’energia e la grande sensibilità femminile che appartiene alla stessa Malika e che racconta in ogni suo brano quanto sia importante guardare dentro se stessi alla ricerca delle emozioni più intime e dei piccoli pezzi che ci compongono e che fanno di tutti noi la costruzione di un universo tutto da scoprire.

Durante l’evento, i brani del suo ultimo album Domino si sono intrecciati al suo repertorio classico in una piacevole alternanza tra pezzi lenti e ballabili capaci di coinvolgere il pubblico. Non potevano mancare le storiche “Ricomincio da qui” e “Come foglie” .

Insieme a lei sul palco Daniele Di Gregorio alla marimba, Carlo Gaudiello al piano, Marco Mariniello al basso, Nico Lippolis alla batteria e Jacopo Bertacco alla chitarra, con cui l’artista di casa Sugar Music ha ricreato le atmosfere di Domino per un unico viaggio sonoro che ha coinvolto tutta la scaletta.

Insomma, una serata che ha lasciato il segno non solo nel cuore dei salentini, ma soprattutto crediamo anche nel cuore della splendida cantante italo-marocchina accolta nel migliore dei modi e sicura nel sentirsi in Salento come a casa.