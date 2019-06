Mambo salentino è un tormentone. Boom di visualizzazioni per la hit dei Boomdabash con Alessandra Amoroso

Con quasi 3 milioni di visualizzazioni in pochissimi giorni, «Mambo salentino» – il nuovo singolo dei Boomdabash con Alessandra Amoroso uscito il 7 giugno – conquista il primo posto delle tendenze su YouTube. Gli ingredienti per essere un tormentone c’erano tutti. Il brano – un vero e proprio tributo al Salento – ha conquistato tutti, fin dal primo ascolto e si candida ad essere una hit dell’estate, cosa non facile visti i pezzi ‘sfornati’ per animare la bella stagione. Impossibile non cantare «Quando cammino per strada sento l’estate che è già nell’aria. Le nostre ombre sopra la sabbia e almeno fino al mattino. Mambo Salentino».

La band originaria di Mesagne aveva già collaborato con la cantante di Galatina nel 2015, dando vita al singolo «A tre passi da te», ma questa volta il brano ha qualcosa in più, quel quid difficile da spiegare. È allegro, forte, solare come questa terra che fa da sfondo al video, prodotto da Borotalco Tv e diretto da Fabrizio Conte. Un pulmino che si fa strada tra gli ulivi, l’azzurro del cielo, il bianco candido di una masseria di Martina Franca, un’anziana che fa le orecchiette, il maestro caseario e la sua burrata artigianale, le ballerine di pizzica: non manca nulla nella clip che, come detto, sta viaggiando verso i 3 milioni di click.

Un altro successo per i Boomdabash dopo quello ottenuto da “Non ti dico no”, la summer hit dello scorso anno con Loredana Bertè che ci riprova a scalare le classifiche, con «Tequila e San Miguel», un singolo scritto per lei da Calcutta, Tommaso Paradiso e Takagi & Ketra.