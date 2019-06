“Mambo Salentino”, i Boomdabash pronti a conquistare l’estate con Alessandra Amoroso

La data da segnare in rosso sul calendario è quella di venerdì 7 giugno, quando sarà possibile ascoltare il nuovo singolo dei Boomdabash. Il brano, dal titolo “Mambo salentino” si candida a diventare uno dei tormentoni dell’estate, quello da ascoltare in macchina come in riva al mare.

Gli ingredienti per essere un successo ci sono tutti: la band ha già collezionato, in passato, hit come “Non ti dico No” con Loredana Bertè e “Per un Milione”, pezzo con cui hanno fatto ballare il pubblico del Festival di Sanremo. E per scalare la classifica il gruppo originario di Mesagne ha deciso di puntare ancora su Alessandra Amoroso.

Squadra che vince non si cambia

Non è la prima collaborazione. Nel 2015 l’artista lanciata da Amici di Maria De Filippo aveva impreziosito con la sua voce “A tre passi da te”, certificato con il disco di platino. Ora tocca a “Mambo salentino“, una canzone che affonda le ‘radici’ nel grande amore che li lega a questa terra. Un filo rosso che li unisce, diventato un inno destinato a far alzare il volume.

“Un grande onore per me! Un gruppo che sin dal primo momento mi ha fatto sentire a casa totalmente… dato che ho iniziato a fare caffè a manetta per tutti. Amici miei, grazie per questa grande opportunità, vi voglio bene! La vostra “principessa del quartiere” ha scritto sui social la Amoroso, reduce del successo ottenuto dal suo ultimo album “10”, come i suoi anni di carriera. “Pronti per cantarla e ballarla?” replicano i Boomdabash, Biggie Bash (Angelo Rogoli), Payà (Paolo Pagano), Blazon (Angelo Cisternino) e Mr. Ketra (Fabio Clemente).

Venerdì uscirà anche il videoclip ufficiale (girato in una masseria a Martina Franca) prodotto da Borotalco TV.