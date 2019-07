Mambo salentino, il tormentone dei Boomdabash con Alessandra Amoroso conquista il disco d’oro

Fin dal primo ascolto si era capito che «Mambo salentino», il nuovo singolo dei Boomdabash con la principessa del quartiere Alessandra Amoroso aveva tutte le carte in regola per candidarsi a tormentone dell’estate.

Nel brano con cui si cercava di bissare il successo ottenuto da «Per un milione», la canzone con cui la band salentina aveva fatto ballare il pubblico del Festival di Sanremo, c’è tutta la solarità di una terra che scopre il suo volto migliore proprio durante la bella stagione. In radio, in spiaggia, in macchina, il pezzo ha scalato le classifiche e conquistato tutti, ma proprio tutti. Impossibile non essere catturati dall’energia che, da sempre, contraddistingue il gruppo, dal ritornello, una contagiosa esplosione di freschezza, che rimane nelle orecchie.

Ora, tre settimane dopo, «Mambo salentino» è stato certificato disco d’oro dalla FIMI/GFK. «Grazie a tutti quelli che la stanno cantando e ballando» hanno commentato i Boomdabash sulla loro pagina facebook.

Un altro traguardo per Biggie Bash, Payà, Blazon e Mr. Ketra, veri e propri habitué nelle summer hit. Lo scorso anno avevano spopolato con «Non dico no», con Loredana Bertè che hanno ‘ritrovato’ al teatro Ariston.

Non solo, il gruppo è impegnato con gli ultimi dettagli del tour che li terrà impegnati fino a settembre. Una nuova avventura live in giro per l’Italia per far conoscere tutti i loro successi: «Portami con te», «Il solito Italiano» e «Per un milione» che resta tra i brani più ascoltati della Top 50 Italia di Spotify. Per chi non lo sapesse c’è anche una versione spagnola “Que Te Enamores” featuring Cupido e Portusclan El tigre.

Le prevendite delle nuove date del “Per un milione tour” sono disponibili sul sito ufficiale dei Boomdabash. In alternativa si può acquistare direttamente in loco.