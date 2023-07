Arriva “Il mare del sud”, terzo singolo di Iucca

Dopo il successo di “Amore senza fretta” e di “Due corpi”, arriva la terza attesissima uscita di IUCCA, “Il mare del sud”, un singolo ultra-pop che prosegue coerentemente la rotta musicale dei lavori precedenti: “Il mare del sud”, che già dal titolo sembra nato come una rinfrescante colonna sonora di questa estate e la cui uscita ufficiale su Spotify e su tutte le piattaforme digitali è prevista per il 7 luglio, prodotta da NOS Records e distribuita da Believe.

Anche per la sua nuova release ufficiale, IUCCA, pseudonimo di Dino Semeraro (musicista, compositore, co-fondatore della seminale band tarantina Leitmotiv), si è avvalso della produzione artistica di Simone Prudenzano (Lola and the lovers, A morte l’amore) attraverso un pop d’autore che strizza l’occhio a Gainsbourg e a melodie di genuina ispirazione anni Sessanta/Settanta, supportate da un cantato caldo e confidenziale e filtrate da moderni arrangiamenti di elegante elettropop.

Con questa terza uscita discografica Iucca torna a far parlare di sé attraverso una canzone che promette di catturare l’attenzione degli ascoltatori grazie al suo irresistibile sound indie-pop, dal sapore estivo ma sempre lontano dai cliché banali: “Il mare del sud” affronta il tema universale del cambiamento, un’esperienza spesso faticosa e stressante nella vita di ognuno. Più o meno volentieri si cambia continuamente paese, lavoro, partner o relazione col mondo e spesso queste trasformazioni ci fanno sentire inadeguati e impreparati. Ma questa sensazione di scacco è sdrammatizzata con autoironia dalla poetica di IUCCA, che invita all’abbandono e alla leggerezza che la bellezza delle piccole cose quotidiane ammorbidisce (“Il mare del sud/ adesso ha un altro colore”).

Il nuovo lavoro di Dino Semeraro è accompagnato da un caleidoscopico e coloratissimo videoclip in stile tipicamente vintage, diretto da Pierluigi De Pierro e prodotto da “Grande Giove Production”, della videomaker Elisa Giove. Su Spotify e su tutte le piattaforme digitali dal 7 luglio, per NOS Records/Believe Music.