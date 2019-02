“Apri le cosce”, il consigliere Galli non si scusa per gli insulti ad Emma Marrone

Massimiliano Galli, il consigliere comunale di Amelia, ha pagato a caro prezzo il commento offensivo in cui invitava Emma Marrone ad “aprire le cosce e farsi pagare”. Una ‘risposta’ alla cantante salentina che dal palco di Eboli aveva urlato «Aprite i porti», al termine di una sua canzone.

L’infelice uscita era costata a Galli l’espulsione dalla Lega, e anche il ministro dell’Interno aveva bollato l’offesa come un’idiozia, ma quando sembrava tutto finito ci hanno pensato «Le Iene» a riaccendere i riflettori sulla querelle. Al microfono di Alice Martinelli che lo aveva raggiunto per dargli la possibilità di spiegare quella battuta poco elegante, il consigliere umbro ha rincarato la dose: «Io non voglio chiedere scusa perché la mia intenzione non era quella di offendere» ha dichiarato davanti alle telecamere della trasmissione di punta di Italia1.

Galli ha cercato maldestramente di minimizzare le sue parole, dichiarando che la sua era “un’iperbole”. «Deve rendersi conto che sui porti ha detto una grossa cazzata» ha dichiarato, sostenendo di non aver bisogno di notorietà.

«L’unica cosa che mi dispiace profondamente è che mia madre e mio padre in queste ore hanno letto quei messaggi veramente brutti, violenti e cattivi» aveva replicato quasi in lacrime la cantante salentina sempre durante un suo concerto.

Per vedere il servizio de Le Iene basta cliccare qui