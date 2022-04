Anche il Canzoniere Grecanico Salentino in “Mediterraneo”, il nuovo EP di Jovanotti

Elettronica, kraut rock e new wave, la potente miscela nascosta all’interno del singolo d’esordio “Fuoco” dell’artista leccese Nicola Pignatelli, in uscita su Spotify e su tutti gli stores digitali dal 1° marzo, per l’etichetta pugliese NOS Records e con la distribuzione esclusiva affidata a Believe Digital.

Di Lorenzo Casto