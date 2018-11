Lele Spedicato rompe il silenzio dopo l’emorragia: “Il vostro amore mi ha sostenuto, grazie”

Lele Spedicato continua a combattere contro l’emorragia cerebrale che lo ha colpito una calda mattina di metà settembre, ma sta meglio, molto meglio considerato che è arrivato all’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, in condizioni “disperate”.

Il peggio sembra davvero essere passato. Lo ha ‘confidato’ sua moglie, l’attrice Clio Evans in una delicata e toccante intervista rilasciata a Candida Morvillo e pubblicata dal Corriere in cui ha parlato dei giorni vissuti accanto al chitarrista ricoverato nel reparto di rianimazione. E se non bastasse, lo conferma lui stesso, in un messaggio che ha commosso il pubblico del festival «Vanity Fair Stories», mentre sul palco c’era Giuliano Sangiorgi, frontman della band e neo papà di Stella.

L’artista ha voluto ringraziare personalmente i fan per l’affetto ricevuto in questo difficile momento, forse il più difficile della sua vita: «Ciao ragazzi, vi mando un caloroso e affettuoso abbraccio per ringraziarvi per tutto l’amore che mi avete dato in questi ultimi mesi. Volevo solo dirvi che mi è arrivato tutto, mi ha travolto e mi ha sostenuto. E vi ringrazio con tutto il mio cuore per così tanto affetto. Grazie, grazie e grazie. Spero a presto. Con affetto, Lele».

Il lungo applauso della platea ha fatto il resto.

«Ritrovare Lele è stato come tornare a respirare dopo un’apnea», ha raccontato il cantante del gruppo, pronto a tornare sul palco nel tour invernale di “Amore che Torni”. Nell’attesa, hanno lanciato un nuovo singolo «Per uno come me» che presto avrà anche un video-ufficiale.