Atmosfere rock e un timbro che lascia il segno, è online “Mi so bastare” di Carmen

È online il nuovo Ep di Carmen, dal titolo “Mi so bastare”, un album destinato a conquistare il web e gli amanti della musica indipendente. Pubblicato dall’etichetta milanese “Space is the place”, l’artista definisce il lavoro appena uscita una catarsi raggiunta attraverso un percorso di liberazione da esperienza traumatiche e conflitti interiori. L’Ep della cantante salentina è disponibile su Spotify.

Carmen è un’artista dal timbro vocale che lascia il segno, che si adagia sulle parole incastrate su atmosfere rock. Dietro l’importante evoluzione sonora dell’artista salentina si cela la mano di Marco Ancona, uno dei musicisti più importanti del panorama underground italiano che ha contribuito a scrivere alcune delle pagine più belle della musica rock indipendente italiana.

Ad arricchire ulteriormente la presenza della chitarra di Marco Ancora è la collaborazione di Giorgio Maruccia, a cui è affidata la batteria. L’ascoltatore viene subito trasportato in un viaggio sonoro che racconta i ricordi spiacevoli dell’infanzia, trasformandoli in una bella favola.

Chi è Carmen

Nata e cresciuta nella provincia di Lecce, classe ’76, Carmen si avvicina alla musica molto presto, intorno a sei anni, ascoltando dal giradischi di famiglia grandi cantautori, tra i quali Battisti e De André. Da subito viene rapita dal significato dei testi, e così prende carta e penna e si racconta.

Partecipa con successo a numerosi festival locali e cresce in un ambiente impregnato di suoni e parole. Decide di tirar fuori i racconti di una vita nel 2019, pubblicando il suo primo singolo, “Guardami”. Ha portato a termine, da poco, il suo primo EP dal titolo “Mi so bastare”. È tutto pronto per raggiungere nuovamente il successo di click su Spotify e sui canali musicali dove l’artista è seguitissima.