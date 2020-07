«Mi sono rotta il… tacco», il singolo di Greta Portacci da fischiettare d’estate

«Io non sogno un velo bianco ma di fare il grande salto. Per arrivare in alto sono caduta in basso o mamma mia mi sono rotta il tacco. Per arrivare in alto ci vuole più di un santo o mamma mia mi sono rotta il…». È il ritornello orecchiabile di «Mi sono rotta il tacco», il primo singolo della cantautrice salentina Greta Portacci da canticchiare e fischiettare nelle sere d’estate. Che cosa farebbero Garibaldi e Adamo ed Eva se vivessero nella società moderna? La risposta è nel testo che con dissacrante ironia racconta il mondo di Greta che, nonostante mille difficoltà, riesce a guardare il futuro con occhi bizzarri e sognanti, alla continua ricerca della propria realizzazione.

Il videoclip diretto da Giorgio Gabe e girato in più location, tra cui la splendida Piazza Duomo a Lecce – ha collezionato in pochi giorni quasi 9mila visualizzazioni e il contatore continua a girare segno che il brano – scritto insieme a Giulia Capone e Nicco Verienti, team di autori che lavora al fianco di numerosi big della musica – piace. Insomma, «Mi sono rotta il tacco» conquista fin dalle prime note. È la classica canzone dell’estate, fresca ma mai banale, che ti rimane in testa con la sua sonorità, ma che riesce a lanciare un messaggio: quello di essere sempre se stessi.

Non è il primo passo artistico di Greta Portacci, classe 1994. Nonostante la giovane età vanta un percorso ricco di esperienze tra concorsi e palchi in giro per l’Italia. Non solo la strada della musica, porta avanti anche la carriera da autrice. Ha firmato il singolo ‘Shangai’ per Le Deva e nei prossimi mesi arriveranno a sorpresa nuove collaborazioni.