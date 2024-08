Un leccese in corsa per il titolo di “Mister Italia” 2024

Lecce conquista il palcoscenico di Mister Italia 2024

Tra i 90 prefinalisti nazionali in lizza per il titolo di Mister Italia 2024 c’è anche un volto leccese, Samba Kandji. Il 33enne, originario del Senegal ma da anni residente nel capoluogo salentino, dove lavora nel settore edile, si è distinto tra i tanti candidati e si prepara a sfidare i migliori a livello nazionale.

Alto 1.88 metri, con una passione innata per la moda e il ballo, le sue doti lo hanno portato a conquistare un posto tra i 90 prefinalisti selezionati in tutta Italia dai responsabili casting Simona Barchetti e Antonio Lambiase.

Mercoledì 28 agosto, a Giulianova , in piazza del Mare alle ore 21.30, si terrà la prefinale nazionale. Qui, Samba e gli altri concorrenti si sfideranno per conquistare uno dei 40 posti disponibili per la finalissima di Pescara, dove sarà incoronato il nuovo Mister Italia e successore del milanese Pierluigi Mastropasqua.

Organizzato da Claudio Marastoni, il concorso di Mister Italia è da anni un punto di riferimento nel mondo della moda e dello spettacolo. Molti volti noti, tra cui Raffaello Balzo, Paolo Crivellin e Luca Onestini, hanno mosso i primi passi proprio grazie a questa competizione.