Mocha Mousse, il colore pantone 2025 che conquista tutti

Il mondo della moda e del design sono in fermento per l’annuncio del nuovo colore di tendenza del 2025: il Mocha Mousse.

Le sensazioni di dolcezza e armonia del Mocha Mousse

Per l’anno 2025, il Pantone Color Institute, l’istituto che detta legge sui colori di tendenza a livello mondiale, ha annunciato il Mocha Mousse come nuovo colore che diventerà protagonista assoluto di passerelle di moda e arredamenti di design. Questa tonalità avvolgente di marrone chiaro, con un tocco di calore e raffinatezza, si prepara a conquistare il cuore di appassionati di stile e creativi di tutto il mondo. Evoca immagini di relax, comfort e benessere, richiamando alla mente la cremosità di un cappuccino o la dolcezza di un cioccolato al latte. Mocha Mousse è un colore che infonde calore e positività, creando un’atmosfera accogliente e rassicurante.

Proprio come afferma Laurie Pressman, vice-presidente del Pantone Color Institute, “la ricerca senza fine dell’armonia è presente in ogni singolo aspetto delle nostre vite, dalle relazioni con gli altri fino al nostro lavoro, i nostri contatti sociali e l’ambiente naturale che ci circonda. L’armonia infonde una sensazione di serenità, ispirando uno stato positivo di pace, calma ed equilibrio interiori e ci fa sentire in sintonia con il mondo che ci circonda. Abbraccia una cultura di connessione e unità, oltre a rappresentare la sintesi del nostro benessere mentale, spirituale e fisico”.

Abbinamenti perfetti per look sofisticati e confortevoli grazie al Mocha Mousse

Il Mocha Mousse ha la capacità di risaltare ogni outfit sia che lo si utilizzi da solo, sia che lo si abbini a tonalità diverse dello stesso colore o addirittura a colori completamente differenti e anche più accesi. La sua versatilità permette di abbinarlo a una vasta gamma di colori, creando combinazioni armoniose e originali.

Per un look elegante e sofisticato, si può optare per l’abbinamento con il bianco, il beige o il grigio chiaro. Per un tocco di vivacità, si possono accostare tonalità più intense come il verde smeraldo, il blu navy o il bordeaux.

L’impatto del Mocha Mousse sulla moda

Il Mocha Mousse si preannuncia come uno dei colori protagonisti delle prossime stagioni. Le passerelle di tutto il mondo hanno già visto sfilare capi e accessori in Mocha Mousse: abiti, cappotti, borse e scarpe in questa tonalità sono perfetti per creare look raffinati e di tendenza, ma anche per aggiungere un tocco di calore e sensualità a look più casual e sportivi.

Mocha Mousse si presta a diverse interpretazioni stilistiche, dal classico al moderno, dal minimalista al più eccentrico. La sua capacità di adattarsi a ogni contesto lo rende un colore ideale per esprimere la propria personalità e il proprio stile unico.

Le case di moda più importanti svelano in che modo indosseremo e abbineremo questa sfumatura di marrone. L’abbinamento più classico prevede di sfoggiare un look total Mocha Mousse, dalla testa ai piedi, proprio come suggeriscono Tod’s e The Attico. Prada consiglia un look un po’ più alternativo ma sempre soft grazie al rosa, che si sposa alla perfezione con il nuovo colore di tendenza. Per dare un tocco più luminoso al proprio outfit, Dries Van Noten propone, invece, l’accostamento del Mocha Mousse all’oro, utilizzando tessuti delicati come la seta o il taffetà per offrire un’ulteriore sensazione di comfort e serenità.