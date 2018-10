Moda in Passerella, partita l’edizione 2018. Sabato a Sanarica il primo appuntamento

Lo start ufficiale della IV edizione di “Moda In Passerella” si è svolto alle 21.30 in punto, con all’incirca un centinaio di spettatori che hanno assistito alla serata.

L’evento ha preso il via con il patron che ha illustrato le modalità con cui si sarebbe svolto, ringraziando tutto il pubblico presente e ricordando che l’iniziativa non ha la finalità di mettere in risalto chi è dotato di un certo tipo di bellezza, ma innanzitutto serve a divertirsi e poi, qualora ce ne fosse occasione, può fungere da vetrina.

Prima di dare il via alle sfilate, Luigi ha presentato il suo compagno d’avventura che lo avrebbe affiancato nella conduzione, Alejandro Mancarella.

Successivamente si è svolta la presentazione della Commissione artistica formata da: Rossella Dito (organizzatrice di eventi, che vanta collaborazioni, tra gli altri, con Manuela Arcuri); Simone Ciccarese (tenore); Massimiliano Spedicato (produttore di videoclip per svariate case produttrici, direttore della fotografia con varie esperienze in Rai e Mediaset e ora responsabile della zona di Brindisi del team nazionale della redazione televisiva LA5 con il metodo P.A.S.S. Performer Arti Sceniche- canto-ballo-recitazione-).

In ultimo, sono stati annunciati i collaboratori: Michele Miggiano (fotografo ufficiale dell’agriturismo); Dario Migliaccio (fotografo ufficiale di Moda in Passerella); Giuliano Serafino (in regia); Euromania Tricase (Accessoristica di moda); Jenny Tronci (Creazioni artigianali all’uncinetto); Massimiliano Spedicato (Max Fotografica); Black & White (Fotografo).

Dopo la sigla d’apertura, la serata è stata ufficiosamente aperta da Giuliano Donati che ha presentato il suo inedito.

Al termine è giunto il momento di dare il via alle sfilate. Le prime ad uscire sono state le ragazze in abiti casual che si sono poi fermate dinanzi la commissione per la valutazione. Stessa modalità si è avuta per i ragazzi e, infine, i bambini.

Nell’intervallo sono stati presentati i primi ospiti della serata. Ad aprire le danze, Fatima Rizzato che ha cantato “Bella senz’anima”; a seguire Marco Caggiula con “Lentamente” degli Studio3; Paolo Vergallo (Semifinalista nazionale di Area Sanremo) ha cantato “Per me è importante” dei Tiromancino.

Successivamente è stato invitato a prendere il centro della scena il tenore Simone Ciccarese che ha ricevuto un tripudio di applausi che si è esibito in “Nessun Dorma”, romanza tratta dall’opera “La Turandot” di Giacomo Puccini.

Ma non erano presenti solo cantati tra gli ospiti. All’evento hanno presenziato anche Miriam Macculi e LuigiDonadei (della scuola di danza “Sognum dance academy”) che hanno deliziato il pubblico con un ballo latino-americano. Attratti dalla grande bravura di entrambi, la commissione ha ritenuto opportuno approfondire quello che è stato il percorsodei due ballerini nel corso degli anni che li ha visti impegnati in gare a livello internazionale (con il massimo risultato del 12°posto) e svariati premi a livello nazionale (tra cui, “Caserta Open” 2015 e “Bassano Open” 2015).

Dopo il break l’attenzione è tornata sui concorrenti in gara che hanno sfoggiato abiti eleganti (per lo più vestiti lunghi per le ragazze e camicia e pantalone per i ragazzi) sempre nello stesso ordine: donne, uomini e bambini.

Terminata anche questa seconda uscita, ad intrattenere il pubblico, sono tornate le performance degli ospiti.

Dato il grande successo riscontrato nella prima pausa, è stato acclamato a gran voce, ancora una volta, Simone Ciccarese con l’esibizione del brano “Con te partirò” di Andrea Bocelli. Paolo Vergallo, poi ha cantato “Mi sono innamorato di te” di Luigi Tenco e “L’uomo Volante” di Marco Masini. Marco Caggiula, invece, ha optato per un brano internazionale “Perfect”di Ed Sheeran. Immancabile, poi, il bis dei ballerini Miriam e Luigi.

La sfilata è proseguita con gli abiti creati dal presidente Luigi Mastria, che hanno riscontrato grande successo, manifestato anche dagli applausi scroscianti. Prima delle ultime esibizioni degli ospiti, Alejandro ha chiamato a rapporto la commissione interagendo con i componenti per far esprimere loro giudizi sugli abiti, sui modelli e sugli artisti che fino ad allora si erano messi in gioco. Si è riscontrata all’unanimità grande soddisfazione per l’ordine, la leggerezza, ma al tempo stesso competente organizzazione dell’evento.

Prima dell’ultima uscita della sfilata, si è esibito, ancora una volta, Simone Ciccarese con il brano “Mare calmo della sera” sempre di Bocelli.

Per chiudere in bellezza la serata, Luigi Mastria, poi, si è dilettato a cantare una divertentissima compilation di sigle di cartoni animati, capace di intrattenere tutto il pubblico.

L’ultima sfilata (uscita mare) ha concluso, con grande gioia, un evento trascorso in un clima caloroso e affabile.

Prima delle premiazioni, sono stati donati vestiti e accessori a ciascun partecipante all’evento. Poi è giunto il momento dell’assegnazione dei riconoscimenti

I premiati

Gaia Antico “Miss fotomodella città di Nardò”; Giuliano Serafino un quadro artigianale del presidente Luigi Mastria; Miranda De Giuseppe e Nicla Buccarella un gioiello creato da Rossella Tito; Antonella Falconieri, Alessia Mancarella e Fatima Rizzato, sono state scelte da Simone Ciccarese come protagoniste del suo prossimo videoclip; Valentina D’Aversa per uno shooting personale per Black & White e infine Luigi e Alejandro hanno scelto Giuliano Donati e Mascia Mallus come co-conduttori per la prossima tappa dell’evento; Dario Migliaccio, poi, ha scelto Giuseppe Vaglio, Debora Calì e Margherita Basta per uno shooting. Il premio giornalistico “Leccenews24.it” è andato a Miriam Macculi.

Massimiliano Spedicato ha premiato Debora Calì, Miriam Macculi, Mascia Mallus, Nicla Buccarella, Alessia Mancarella e Beatrice Colazzo con uno shooting e ha selezionato Virginia Salsetti, Miriam Macculi e Debora Calì per un videoclip al femminile e Giuliano Donati, Luigi Donadeo e Giuseppe Vaglio per un videoclip maschile.