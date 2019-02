“Moda in passerella” al giro di boa, il 23 Febbraio nuovo appuntamento a Tricase

L’evento, ormai, è una certezza. D’altronde, sono ben 4 anni che Luigi Mastria lo porta avanti con successo.

Il quarto appuntamento di quest’anno – quello che dovrebbe sancire la metà del percorso – si svolgerà, a grande richiesta, presso il “Movida disco live and music” di Tricase.

Dopo Sanarica, Novoli ed appunto Tricase, l’evento toccherà, nelle prossime serate, altre città salentine con numerosi ospiti.

Le sfilate di moda verranno intervallate da esibizioni artistico/musicali. Nel corso di ogni appuntamento, sarà presente una commissione – formata da importanti professionisti dei vari settori – pronta a valutare scrupolosamente ogni dettaglio.

“L’iniziativa non ha la finalità di mettere in risalto chi è dotato di un detrminato tipo di bellezza, ma innanzitutto serve a divertirsi e poi, qualora ce ne fosse occasione, può fungere da vetrina”, ci tiene a puntualizzare il patron Luigi Mastria.

Ospite e componente fisso della commissione: il tenore Simone Ciccarese che incanterà ancora una volta il pubblico con la sua potentissima voce.

La sfilata prevede diverse tipologie di abbigliamento. Si passa dal casual all elegante, dalle creazioni del patron, alla sfilata in abiti da mare.

Ricordiamo che la regia è affidata a Giuliano Serafino. Mentre, eccezionalmente per questo appuntamento, il fotografo sarà Luciano De Marianis che avrà il compito di sostituire al meglio il fotografo ufficiale Dario Migliaccio.

Cosa dire di più? Non resta altro che attendere con trepidazione il quarto appuntamento del patron Luigi Mastria. Il proseguo di questo percorso è fissato per la giornata di sabato 23 febbraio dalle ore 21:00 presso il “Movida disco live and music”.