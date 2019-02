Moda in Passerella fa il bis a Tricase. Il quarto appuntamento conferma il grande successo

Solitamente si è sempre scettici sul bis, poiché si ha il timore che non abbia lo stesso successo della prima volta. Luigi Mastria abbatte anche questo tabù. Difatti, la “seconda volta” a Tricase non solo ha confermato il successo, ma è andata oltre ogni aspettativa sforando le 200 persone.

Il pre-show inizia con il patron che ringrazia il locale ed il pubblico. Poi, presenta i componenti della commissione: Simone Ciccarese (tenore), Rossella Dito (organizzatrice d’eventi di moda e bellezza), Alejandro Mancarella (organizzatore d’eventi di moda e bellezza), Damiano Mancarella (organizzatore d’eventi), Luigina Epifani (stilista atelier Sposanova Parabita), Gregorio Piccinni (personal trainer), Ricky D’Angelo (cantante), Massimiliano Spedicato (produttore di videoclip per svariate case produttrici, direttore della fotografia con esperienze in Rai e Mediaset e ora responsabile della zona di Brindisi del team nazionale della redazione televisiva LA5 con il metodo P.A.S.S. Performer Arti Sceniche-canto-ballo-recitazione).

Poco dopo, Luigi ha presentato e ringraziato gli sponsor: Euromania Tricase (che ha donato accessori di moda), Max fotografica di Massimiliano Spedicato (Acquarica del Capo), Associazione “Tres en vogue” (che si è occupato del trucco e del parrucco).

Prima dell’inizio delle sfilate, il patron ha ringraziato Giuliano Serafino in regia e il fotografo Luciano De Marianis – tornato insieme alla moglie parrucchiera Simona Nicolì dalla fashion week di Milano- che ha sostituito eccezionalmente il fotografo ufficiale Dario Migliaccio.

La serata vera e propria ha avuto inizio con la sigla d’apertura. Poi, sono stati annunciati le persone che in questa quarta tappa avrebbero affiancato alla conduzione il patron: Virginia Salsetti e Daniele Greco. Quest’ultimi (già vestiti per l’uscita casual), hanno presentato i modelli e le modelle per sfilare con gli stessi abiti. Terminata la prima sfilata, sono stati annunciati gli ospiti della serata.

La prima ad esibirsi, e a riscaldare un infreddolito pubblico con dei calorosi applausi, è stata Leila Otmani con il brano “Il ballo delle incertezze” di Ultimo. Successivamente, è sta la volta di Donatella Sancesario (Angelo di Francesco Renga) e Francesco Lessone (Secret love song di Little Mix ft Jason Derulo). Entrambi hanno contribuito ad allietare gli spettatori. Roberta Aiello ha incantato con una profonda interpretazione de “Gli uomini non cambiano” di Mia Martini.

L’arduo compito di riscaldare l’atmosfera è toccato ad Alessandra Morena (in arte Morale) con Dimmi come di Alexia che ha ottenuto un tripudio di applausi.

Terminate le esibizioni dei cantanti, è stato il tempo di presentare la seconda uscita. Quella con abiti eleganti. Anche in questo caso, Virginia e Daniele hanno aperto la sfilata per poi andare a presentare il restante gruppo. Questa uscita è stata affidata a: Jennifer Sansò che ha sfilato con l’abito di “Atelier Patrizia Sposa” (Alezio). Mentre Beatrice Rollo – tornata da Milano dove ha sfilato per la fashion week nella settimana della moda – ha sfilato con l’abito di “Atelier Sposanova” di Luigina Epifani (Parabita)

Prima dell’ultima uscita, c’è stato spazio anche per una bellissima pizzica con Francesco Antonazzo al tamburello accompagnato dalle ballerine Virginia Salsetti, Debora Calì e Valentina D’Aversa.

Luigi, in seguito, ha interagito con la commissione che si è espressa – ancora una volta – all’unanimità complimentandosi con lui per il grande successo che sta riscuotendo. Anche gli ospiti in sala sono stati dello stesso avviso riservandogli una vera e propria standing ovation.

L’ultima sfilata è avvenuta in abiti da mare. Come per le precedenti, i co-presentatori sono usciti per primi per poi annunciare gli altri compagni.

Terminata anche quest’ultima uscita, è giunto il momento delle premiazioni: Alessandra Morena (in arte Morale) ha ricevuto in omaggio un’intervista in esclusiva a Leccenews24.it Leila Otmani sarà la prossima musa di Giovanni Palmisano. Ricky D’Angelo ha premiato Alessandra Morena, Jenny Calì e Giorgia Bandera con la partecipazione al suo prossimo videoclip. Gregorio Piccinni (delegato dall’accademia Eleonora Duse di Mario Lucarelli, Tony Sarcinella e Sonia Frisenda) ha premiato Giorgia Bandera, Piacenti Francesca, Ludovica Candelieri e Chiara Nicolai con una lezione di recitazione.

Grazie al Patron (che ha contribuito con foto e video in diretta dell’evento) Dario Migliaccio ha premiato Francesco Antonazzo, Virginia Salsetti e Debora Calì per un video shooting. Mentre Jennifer Sansò e Leila Otmani con uno shooting fotografico. Rossella Dito ha assegnato un gioiello a Giorgia Grande, Alejandro Mancarella ha donato un gioiello maschile ad Andrea Calò

Simone Ciccarese ha premiato Giorgia Grande ed Andrea Calò come co-presentatori per la prossima tappa e Amanda Scarascia con un ritratto di un artista locale.

Luigina Epifani ha premiato con uno shooting fotografico con abito da sposo Andrea Calò, Mirko Musio shooting con abito da paggetto, Marina D’Aversa shooting da damigella, Mascia Mallus e Sarah Spedicato shooting abito da sposa e Giorgia Grande shooting con abiti da cerimonia e da sposa.

Massimiliano Spedicato ha premiato Mascia Mallus con servizio fotografico per Gemini MTB. Marilena Greco foto pubblicitaria Max fotografica. Leila Otmani, Giorgia Bandera, Beatrice Rollo, Virginia Salsetti, Debora Calì e Piacenti Francesca spot per Salento mi piace.

Salento mi piace ha scelto (tramite la diretta con Massimiliano Spedicato) Giorgia Grande come testimonial salentina per la stagione 2019/2020.

Luigi Mastria ha premiato Leila Otmani, Ludovica Candelieri, Mascia Mallus, Andrea Calò, Mirko Musio, Marina D’Aversa e Amanda Scarascia con la realizzazione di un cortometraggio.

Inoltre, a tutti i partecipanti, sono stati donati accessori moda. In particolare: Occhiali da sole ai ragazzi, collane e borse per le ragazze.