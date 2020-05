In uscita “Music Pen Drive” il nuovo progetto discografico del musicista salentino Cafiero

Si chiama “Cafiero Music Pen Drive”, il nuovo progetto discografico di Cafiero, un lavoro esclusivo, in edizione limitata, racchiuso in una Music Pen Drive, dalle dimensioni di una carta di credito, contente brani inediti, singoli tratti dall’album di debutto, progetti musicali, sorprese e spazio per archiviazione personale.

“All’interno della Pen Drive, oltre ai nuovi brani, sono presenti inediti realizzati nel corso della mia carriera partendo dal trio Electric Voodoo, formato nel lontano 2000, passando per i Super Reverb, con l’inclusione di due singoli (uno edito ed uno realizzato con Jessy Maturo e mai pubblicato), fino ad arrivare al progetto Suck my Blues per poi chiudere il cerchio con le canzoni del primo Ep”, ha dichiarato l’artista.

“Si tratta di fotografie in musica per raccontare una parte importante del mio percorso. Questo lavoro – conclude – avrà una sua evoluzione nel tempo, con aggiornamenti periodici, garantendo ai possessori una connessione privilegiata con la mia musica”.

Si tratta di un percorso nell’universo dell’artista, caratterizzato da musica e ricordi, appassionante per lo stile, per la valenza emotiva, per la ricerca e la produzione sonora. Nel nuovo capitolo cantautorale di Cafiero, che uscirà il prossimo 25 maggio, trionfano i sentimenti, gli stati d’animo, le emozioni in cui è facile riconoscersi. Rock contagioso, gusto melodico e immediatezza insita nei brani, dove i ritmi dinamici uniscono finemente musica e poesia e.

Cafiero

All’anagrafe Salvatore Cafiero (musicista, cantautore e produttore), vanta una carriera illustre caratterizzata da una vasta esperienza live, non solo in Italia ma anche in Europa e in America.

Fondatore dei Super Reverb, nel 2011 intraprende ufficialmente la carriera da solista con il nome Cafiero ed entra a far parte, come chitarrista, della band di Dolcenera.

Nel 2014, dopo una serie di show live negli Stati Uniti, pubblica l’Ep “Suck my Blues”, progetto discografico in lingua inglese, dallo stesso anno, ad oggi, è membro della band di Gianluca Grignani.

Segue una collaborazione con Eros Ramazzotti e il 1° settembre 2015 si aggiudica il premio “Miglior chitarrista dell’anno” al concorso indetto dal “MEI”. Successivamente, collabora anche con i Tiromancino, Nek ed Elodie.

A settembre 2017 pubblica il suo primo disco ufficiale dal titolo omonimo “Cafiero”.

Nel 2018 rinnova la formazione dei Suck my Blues e pubblica l’album “Rebirth”,

Nel 2019 è membro della super band del tour di Raf e Umberto Tozzi. Nello stesso anno gli viene conferita la carica di “Art Director” di Expo Miggiano 2000.

Nel 2020 Cafiero lancia, a sorpresa, su YouTube il singolo “Ti guardo ancora un po’” per sostenere l’emergenza Covid-19.