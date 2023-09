Si intitola “Le voci del deserto” il nuovo singolo di Nebüla, nome d’arte di Azzurra Buccoliero, cantante e polistrumentista della band Blùmia, che fra il 2016 e il 2019 è stata protagonista della scena musicale elettronica pugliese con l’album “Wild Type”.

Dopo la parentesi Blùmia, l’artista tarantina di stanza a Milano ha intrapreso l’avventura del suo nuovo progetto solista Nebüla, pubblicando il primo LP “Supernovae” (Seahorse Records, 2021), caratterizzato da sonorità molto vicine alla scena indie italiana.

Dall’11 settembre il nuovo singolo, che dà l’avvio alla collaborazione con l’etichetta discografica salentina NOS Records e che anticipa il suo nuovo EP, sarà disponibile su Spotify e su tutte le piattaforme digitali, distribuito da Believe Music.

“Nell’immenso, più veloce della mia voce. Mi porterai, lontano da me. Mi hai comprato con le tue carte facili, Per ripagarti ho perso, le redini.”

Il suo nuovo singolo “Le voci del deserto”, un mix di suoni elettronici e chitarre psichedeliche a ritmi incalzanti, è una intensa composizione dalle sfumature dream-pop, fascinosamente malinconico, che racconta il senso di perdita dell’Io nell’uomo contemporaneo, immerso in una natura silenziosa, dove il canto dei lupi parla alla nostra parte selvaggia e animale: un duello fra irrazionalità e controllo.

“Sfidami, sfidami in questo duello violento in un mondo stanco in un mondo inferno.”

Il brano è accompagnato da un suggestivo videoclip ufficiale, per la regia del videomaker pugliese Eugenio Pranzo, che uscirà in concomitanza del lancio del singolo.

Su Spotify e su tutti i digital stores dall’11 settembre, con NOS Records e in distribuzione esclusiva affidata a Believe.