I Negramaro tornano sulla scena musicale: esce “Contatto”, il decimo album della band salentina

A circa tre anni di distanza dall’ultimo lavoro, i Negramaro si affacciano di nuovo sulla scena musicale italiana. È uscito il 13 novembre l’album Contatto, il decimo disco della band guidata da Giuliano Sangiorgi, una vera e propria boccata di aria fresca per i musicisti salentini e per il pubblico che li segue assiduamente. Era il 2017 quando “Amore che torni”, nono lavoro de gruppo salentino, veniva pubblicato e di cose ne sono cambiate tante, tra mille difficoltà e speranze. A produrre Contatto è il tastierista ‘Andro’ Mariano.

Migranti, cambiamento climatico e razzismo: non lascia spazio a dubbi il nuovo album dei Negramaro che prendono di petto alcuni dei temi caldi attuali, racchiusi nelle 12 canzoni appena rilasciate al grande pubblico. Non è un caso, ma una vera e propria scelta: la presa di posizione della band salentina è la risposta a tutto quello che sta succedendo nel mondo e in Italia, una risposta che supera i post sui social e che diventa arte impegnata.

Il cambiamento climatico è affidato a “Mandiamo via l’inverno”, con un agosto di grandine e tempi che non si riconoscono. Non mancano le contaminazioni con le nuove generazioni, grazie alla collaborazione con Madame, la giovanissima cantautrice di 18 anni che si muove sul pop e sull’urban.

A dare il titolo al disco è l’omonimo brano “Contatto” che ormai da settimane è il più ascoltato in radio. Non sembra nemmeno un caso la scelta della parola ai tempi del Covid-19, in cui il contatto è il nemico numero uno della salute di tutti.