Ci saranno giorni migliori, Negramaro e One Republic cantano la speranza in «Better Days»

Ci saranno giorni migliori. Dopo averlo cantato sui balconi, ogni giorno sempre alla stessa ora, per cercare di ‘combattere’ la paura e la preoccupazione per quello che l’Italia (e il mondo intero) stava vivendo a causa del Coronavirus ora il microfono passa a due gruppi che, a distanza, hanno deciso di incontrarsi. Da un lato c’è la band californiana, gli OneRepublic che durante il lockdown ha pubblicato «Better Days», un ballad di incoraggiamento perché come aveva raccontato il leader Ryan Tedder «il mondo non ha bisogno di musica triste adesso». Dall’altro ci sono Giuliano Sangiorgi e i Negramaro che hanno impreziosito il pezzo, tanto da trasformarlo in un capolavoro. Il risultato della collaborazione nata per caso è un inno alla speranza.

Galeotto, infatti, è stato un servizion della Cnn che raccontava di come l’Italia stava vivendo l’emergenza, affontando il Covid19. Le immagini del servizio scorrono, uando spunta Giuliano Sangiorgi che cantava dal balcone. Tedder ha un legame speciale con l’Italia, anche “Human” il nuovo album è stato in parte scritto nel Belpaese.

È bastato uno scambio di messaggi su Instagram per dare il via al Progetto. Il video in cui si vede la band salentina passeggiare per Roma e Venezia ha già collezionato centinaia, migliaia di visualizzazioni. C’è anche Giuliano Sangiorgi che canta dal balcone, come ha fatto durante l’emergenza.

L’augurio è che l’incontro a distanza diventi presto ‘fisico’. Un abbraccio anche sul palco, davanti al pubblico. In un concerto che segna finalmente il ritorno alla normalità.