Nell’azzurro, il brano dell’estate di Silvia Flores con i Sud Sound System

Fresco, frizzante, estivo come un caffè in ghiaccio con latte di mandorla. È nuovo singolo della cantante brindisina Silvia Flores che ha deciso di animare le giornate in riva al mare con il brano «Nell’azzurro», in collaborazione con i Sud Sound System. L’incontro con il gruppo salentino è esplosivo e dà vita ad un’alchimia di sonorità pop e reggae.

Scritto dalla band che da più di 25 anni fa cantare tutti in dialetto, anche chi non è salentino, e arrangiato e musicato dal sassofonista Luca Manno, il singolo – prodotto da Trb Rec – racconta in musica una tipica giornata estiva, fatta di balli sulla spiaggia, splendidi tramonti e divertimento a non finire. Quelle giornate che fanno da cornice a nuovi amori e amicizie, che si perdono nelle bellezze della natura e nel mare, dove ci si tuffa per esplorare e perdersi nei suoi meravigliosi fondali.

Lo dimostra anche il colorato ed energico videoclip – girato da Mosè Ferrari presso “Le Dune Beach”, uno dei più noti lidi balneari del Salento – che ha collezionato quasi 14mila visualizzazioni su Youtube.

Gli ingredienti per ripetere il successo del primo inedito di Silvia Flores ci sono tutto. Risale al 2017, infatti, «Lasciarti Andare», scritto da Maurizio Musumeci, autore di “Parole in circolo” di Marco Mengoni e di “Universo” di Francesco Guasti.

L’anno prima, nel 2016, la brindisina – che ha iniziato a studiare canto nel 2009 – aveva partecipato al Premio Beatrice esibendosi al Teatro Filarmonico di Verona insieme ai Dear Jack, a Loredana Errore e Pino Cassano dei Matia Bazar.