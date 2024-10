“Nina”, uscito il nuovo brano della salentina Carolina Bubbico

Si chiama “Nina” è il nuovo singolo di Carolina Bubbico, è disponibile da venerdì 11 ottobre per Sun Village Records e distribuito da The Orchard.

“Nina” è una canzone che racconta una storia di crescita, liberazione e amore incondizionato che Carolina ha dedicato a sua figlia, Nina, per augurarle un futuro libero da condizionamenti e paure.

Il brano infatti racconta la storia di una giovane donna che vuole spiccare il volo verso la propria indipendenza ma soffre il distacco dalla sua terra d’origine. Al contempo il richiamo del nuovo la affascina, la attira e la chiama a sé, riesce a intravedere le luci così ispiranti. Il percorso di liberazione descritto nella canzone è un invito a spezzare i legami con il passato, rompere il karma familiare e trovare il proprio “paradiso” ovunque lo si voglia.

“Tempo fa scrissi questa canzone quando ancora il nome Nina aveva per me un senso puramente estetico ma il suono di questo nome in qualche modo già mi attirava, mi ispirava e mi sembrava familiare. In cuor mio sapevo che se avessi messo al mondo una figlia l’avrei chiamata così. Ecco perché oggi decido di pubblicare questa musica motivata fortemente dalla nascita di mia figlia Nina alla quale dedico questa canzone e questa storia, augurandole un futuro libero da condizionamenti e paure in cui lei sappia compiere consapevolmente scelte personali e indipendenti che la portino a godere del mondo e delle sue infinite possibilità”, afferma l’artista

“Nina” è un brano ricco di immagini poetiche e sensazioni evocative, dove, la delicatezza e l’intensità della voce di Carolina accompagnano il racconto di questa giovane donna, rendendo il brano un messaggio di speranza e coraggio, non solo per sua figlia, ma per chiunque si trovi ad affrontare il cammino verso la propria libertà interiore.

(PH Stefano Tramacere)