Non più tu, il nuovo singolo di Adriatico sulle note di “Lost on you”

Adriatico nome d’arte di Luigi D’Alba ha scelto di puntare sulla traccia numero 5 del suo album omonimo. Si chiama «Non più tu» il singolo del cantautore e musicista di Giurdignano, un “riadattamento del testo” come si dice nel linguaggio musicale. Sulla melodia in versione originale della celeberrima canzone “Lost on you” dell’artista di fama internazionale LP – Laura Pergolizzi, Adriatico ha scritto un testo che parla d’amore. Il video – firmato da Pierpaolo Nutricato e Luigi D’Alba – ha già collezionato migliaia di visualizzazioni in pochi giorni, dal 16 ottobre, quando è stato pubblicato su Youtube.

«Ed ora che non ci sei più, sola questa vita affronterò, sola nel mio cielo volerò. Solo ora che non ci sei più. Come quest’amara sigaretta, spengo questa storia appena scritta tra di noi. Come dei coriandoli di cuore, butto in aria i pezzi di un amore che non hai voluto mai…» canta Adriatico. Inconfondibile la melodia di LP, ma ad un orecchio più attento si percepisce che la canzone del cantautore salentino è in Mi minore, rispetto al Do minore, della versione originale.

«La canzone nasce due anni fa, mentre frequentavo la prestigiosa accademia di Mogol e venne apprezzata tanto anche da Lui, dai docenti e allievi dell’accademia, il CET. Il tema trae ispirazione dalla vita reale; è una storia d’amore che ha vissuto una ragazza con il suo ragazzo e viceversa nel tempo, scambiando le parti. Questione di karma…» ha spiegato Adriatico, come il mare che lo ha ispirato da sempre e che abbraccia tutto ciò che ha composto dal 2002, quando ha cominciato a muovere i primi passi a oggi, con «Non più tu».