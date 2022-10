Notte della Moda, l’Iss ‘Antonietta De Pace’ manda in passerella creatività, talento e bellezza

L’I.I.S. ‘Antonietta De Pace’ di Lecce partecipa alla Notte della Moda 2022, l’evento nazionale promosso dalla Rete TAM, una rete di istituti tecnici e professionali che operano in vari settori dell’area moda.

Sabato 8 ottobre 2022, a partire dalle 18.00, il Centro Risorse “Freccia” della sede succursale del ‘De Pace’, sita in via Miglietta, diventerà un set in cui far sfilare gli abiti realizzati dai docenti, dalle studentesse e dagli studenti dell’indirizzo Industria e artigianato per il Made in Italy – Produzioni Tessili Sartoriali. Un palcoscenico su cui mettere alla ribalta le creazioni più interessanti e più innovative, in un alternarsi di autentici quadri tridimensionali. Porte aperte, dunque, per tutti coloro che vorranno tuffarsi nel mondo della moda. Un mondo che sarà visitato e conosciuto attraverso una vera e propria immersione nella vita della scuola. Il tutto, ovviamente, in un clima di festa che coinvolgerà studenti, insegnanti e ospiti.

‘Si parla tanto di ‘made in Italy’ e di eccellenze da valorizzare – afferma Silvia Madaro Metrangolo, dirigente dell’Iss ‘Antonietta De Pace di Lecce -. Ecco, noi abbiamo voluto aderire a questa manifestazione di carattere nazionale per dimostrare che in questo settore il Salento c’è, gli studenti talentuosi del Salento ci sono. Sarà una serata di cultura prima ancora che di show e divertimento…’.

Del resto, la moda italiana è cultura, è creatività, è innovazione. Ad essa è legato il concetto del ‘Made in Italy’ che rappresenta forse il biglietto da visita più bello del nostro Paese. Ma per l’Istituto di Istruzione Superiore ‘Antonietta De Pace’ di Lecce la moda è anche formazione, cura del talento, attenzione alla voglia di crescere e di sperimentare degli studenti, terreno fertile per la maturazione delle loro curiosità.

Un’occasione per salutare i nuovi iscritti

La serata sarà anche un’occasione per festeggiare i nuovi iscritti dando loro il benvenuto nella grande famiglia del ‘De Pace’ attraverso il coinvolgimento diretto nei laboratori tecnico-pratici curati da ogni dipartimento, come spiegheremo meglio nel paragrafo in cui analizzeremo l’organizzazione della serata.

Il Progetto Notte della Moda

Il progetto “Notte della Moda” è finalizzato a mettere in evidenza le capacità degli studenti ed egli istituti tecnici e professionali, il loro ruolo fondamentale in un settore in cui tradizione e innovazione si intrecciano per una nuova elaborazione delle eccellenze del Made In Italy; il tutto con uno sguardo sempre più attento alla sostenibilità, tema che permea in profondità la filiera della moda, consentendo sviluppi virtuosi della catena produttiva e permettendo la realizzazione di prodotti sempre più in linea con le richieste di un pubblico impegnato e attento a qualità e rispetto dell’ambiente.

Ospiti dell’evento

Ad aprire l’evento saranno i saluti istituzionali della padrona di casa, la Dirigente dell’IIS “Antonietta De Pace” Silvia Madaro Metrangolo. Seguiranno gli interventi degli ospiti:

– Carlo Salvemini, Sindaco di Lecce;

– Nicola Delle Donne, Presidente Reggente di Confindustria Lecce;

– Emanuela Aprile, Segretario Generale Confartigianato Lecce;

– Giuseppe Negro, Direttore Generale Fondazione ITS Moda.

Organizzazione della serata: sfilate e laboratori

Come detto, indiscussi protagonisti della serata saranno gli abiti realizzati dai docenti e dagli studenti dell’indirizzo Industria e artigianato per il Made in Italy – Produzioni Tessili Sartoriali, che sfileranno in uno spettacolo musicale coinvolgente ed emozionante intervallato da performance danzanti ed esibizioni canore degli alunni.

Non solo quadri di moda e sfilate, però…Sono stati previsti anche tanti laboratori che esalteranno ogni aspetto che orbita intorno alla moda grazie al supporto di tutti gli indirizzi di studio dell’Istituto. Spazio, dunque, ai laboratori di trucco con l’ausilio dei ‘chimici’ della scuola, di videocomunicazione, di organizzazione di eventi e spettacoli, di grafica. E tanto, tanto altro ancora…

La diretta streaming dell’evento

Tutto l’evento sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina facebook ufficiale dell’Istituto De Pace.