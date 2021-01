Emma Marrone e Alessandra Amoroso regalano ai fan un “Pezzo di cuore”, un nuovo singolo

Conterranee, colleghe, ma soprattutto amiche. Da quando hanno vinto il talent show Amici di Maria De Filippi e hanno cominciato a muovere i primi passi nel mondo della musica, Emma Marrone e Alessandra Amoroso hanno rafforzato il loro legame, dimostrando che si può percorrere la stessa strada senza “gelosie”, ma semplicemente volendosi bene. Ogni successo è stato condiviso, ogni traguardo è stato festeggiato lontano dai riflettori, come sui social. A sorpresa le due cantanti salentine hanno deciso di collaborare in sala registrazione, per la prima volta. Il risultato è «Pezzo di cuore» il nuovo singolo in uscita il 15 gennaio. Un brano, firmato da Dario Faini (Dardust) e Davide Petrella, che sembra voler raccontare proprio questo legame.

«Due ragazze completamente diverse l’una dall’altra, due storie parallele, una passione in comune, la musica. Abbiamo portato avanti i nostri progetti e ci siamo sempre supportate a vicenda e oggi siamo qui, insieme. Pezzo di cuore è la nostra canzone, la vostra canzone. Abbiamo unito i nostri mondi per crearne uno nuovo, dove c’è posto per tutte le persone che come noi amano la musica e la condivisione», ha scritto Emma, pubblicando un’immagine in bianco e nero abbracciata all’amica.

«Poter parlare del nostro bene, del nostro rapporto nonostante tutto e tutti attraverso l’unica arma che ci ha saputo difendere, far conoscere e far comprendere: la musica. Ci siamo confidate, guardate da lontano, supportate, ascoltato i nostri silenzi mentre tutto fuori urlava. Grazie mio pezzo di cuore, inizia la nostra avventura», ha spiegato Alessandra.

Dieci minuti dopo l’annuncio l’hashtag #pezzidicuore è volato al primo posto nei trend topic di Twitter.