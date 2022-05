Il singolo “Ok” segna il ritorno sulle scene dei salentini Magnitudo 12

I Magnitudo12 tornano con un nuovo inedito dal titolo “OK”.

Le voci nel brano sono quelle di Valentina Gatto, Fabio Piccinno, Marco Guido

Si tratta di un pezzo che si concentra sulla vita, con la filosofia di base incentrata sul fatto che, se a volte non va come si vorrebbe, si dovrebbe sempre dire che va tutto ok, godendo delle piccole e grandi gioie che la vita ci dona, essendo essa stessa un dono divino ed essere grati di poterla vivere

Questa filosofia però, si dirama in tre dimensioni, come tre sono le voci sul brano.

Ascoltando il brano ci si trova di fronte a tre diverse visioni soggettive della vita, con un diverso modo di vederne le difficoltà e pregi e di un differente approccio nell’affrontare i colpi bassi che si presentano inevitabilmente durante il cammino.

Il brano è stato prodotto da Manqc ed è curato da Daniele Mancucci a livello di strumentale, registrazioni e cura delle voci.

Il video è stato realizzato dalla squadra formata da Alberigo Skera e Filippo di Gesù, e si svolge nella fantastica cornice di Lecce e delle sue campagne caratteristiche.