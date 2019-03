On-line “Oltre il confine”, il nuovo brano del giovane artista tricasino Ale

La musica è di casa nel Salento, patria di alcuni tra i più famosi musicisti del panorama italiano e non solo.

Saranno le tradizioni popolari o l’atmosfera barocca, forse, fatto sta che molti giovani emergenti cercano di intraprendere la via delle note.

“Un sogno che non getto tra gli insulti per la strada” è quello di Alessandro Mele, in arte Ale, giovane cantautore di Tricase che ha da poco pubblicat sul suo canale Youtube il singolo intitolato Oltre il confine.

Il ventenne si racconta tra le parole del singolo e parla del suo percorso, segnato da tutte le difficoltà a cui i giovani artisti vanno incontro, ma pieno di carica e di voglia di fare. È un racconto a se stessi ma anche agli altri, un invito a non mollare mai e a raggiungere i propri obiettivi.

Alla canzone dalle sonorità pop si accompagna un video girato nel castello di Tiggiano a firma di Denis Bello e con la partecipazione della ballerina Gaia Esposito, anche lei di Tricase, i cui passi accompagnano il giovane Ale.