“Maramao, perché sei morto?”, Elisabetta Guido omaggia Nicola Arigliano

Esce domani su tutte le piattaforma digitali, nel giorno esatto di nascita dell’artista (che era nato il 6 dicembre 1923), “Maramao, perché sei morto?”, nella versione jazz di Elisabetta Guido, cantante, pianista e autrice jazz leccese, e a chiusura del centenario della nascita di Nicola Arigliano, grande crooner italiano originario di Squinzano. A pubblicare il nuovo singolo l’etichetta discografica romana “Alfa Music”, che ha così voluto rendere omaggio all’artista di cui si è occupata nei suoi ultimi anni di carriera, portandolo nel 2005 alla vittoria del Premio della Critica “Mia Martini”, a Sanremo, con il brano “Colpevole”.

Il singolo anticipa di poco l’uscita dell’album completo, intitolato “I sing Nicola!” e dedicato al crooner squinzanese da Elisabetta Guido e dai musicisti storici di Arigliano, Michele e Giampaolo Ascolese ed Elio Tatti, insieme al sassofonista milanese Mirko Fait. L’album completo uscirà il prossimo febbraio su tutte le piattaforme digitali e digital store e in tutti i negozi di musica e librerie specializzate; l’uscita è stata preceduta da una serie di singoli pubblicati lungo tutto il 2024.

Personaggio di grande fama italiana e internazionale, Arigliano portò anche negli Stati Uniti e in tutto il mondo il suo tipico piglio swing, attraversando il mondo dello spettacolo per oltre 50 anni fra concerti (era ospite fisso di Umbria Jazz e di molti festival jazz internazionali), televisione (celeberrimo lo spot pubblicitario Rai del digestivo Antonetto) e cinema (era amico personale di artisti come Totò e Rita Hayworth).

Elisabetta Guido è una cantante e autrice di jazz e pianista leccese. Da oltre vent’anni si esibisce in tutta Europa, lavorando per le produzioni di Rai Uno Grandi Eventi e collaborando con grandi nomi della musica come Renzo Arbore, Paolo Belli, Flavio Boltro, Fabrizio Bosso e molti altri. È stata inserita nel Dizionario delle jazziste europee “Donne in Musica” (Editore Colombo – Roma). Giampaolo Ascolese, batterista, è fra gli autori della biografia del crooner, edita da “Tempesta Editore”, e con il contrabbassista Elio Tatti ha si è esibito con grandi nomi della musica mondiale (uno su tutti, Ennio Morricone). Michele Ascolese è lo storico co-chitarrista di Fabrizio De Andrè; il sassofonista Mirko Fait è direttore artistico di molti locali jazz di Milano e fra gli organizzatori del JazzMi Festival.